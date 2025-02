M jak miłość

M jak miłość. Aleksandra i Erwin zamieszkają razem! Kama i Marcin nie zaakceptują ich związku? - WIDEO, ZDJĘCIA

W najnowszych odcinkach "M jak miłość" czeka nas prawdziwa rewolucja! Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) i Erwin (Andrzej Dopierała) postanowią zamieszkać razem, co z pewnością wstrząśnie rodziną Chodakowskich. Czy Kama (Michalina Sosna) i Marcin (Mikołaj Roznerski) zaakceptują ten związek? Wszystko wskazuje na to, że przed nami emocjonujące chwile pełne niespodziewanych zwrotów akcji. W najnowszych odcinkach "M jak miłość" relacja Aleksandry i Erwina nabierze tempa, prowadząc do decyzji o wspólnym zamieszkaniu. Jak zareagują na to najbliżsi? Sprawdź, co już wiadomo!