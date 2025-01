M jak miłość, odcinek 1841: Aleksandra i Erwin będą razem. Jak przebiegnie ich pierwsza randka? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1838: Aleksandra otworzy Marcinowi oczy na to, jak potraktował Kamę. Ujawni, ile dla niego zrobiła - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W poprzednim, 24. sezonie serialu „M jak miłość” można było dostrzec, że Aleksandra wpadła w oko wujowi Kamy i Ani. Nie spodobało mu się w niej tylko jedno - jej wątpliwości, czy jego starsza bratanica będzie się potrafiła zająć dziećmi Marcina (Mikołaj Roznerski). Tym Aleksandra na krótko zdenerwowała Erwina. Zmieniła jednak zdanie, gdy usłyszała, jak Kama opiekowała się Anią, kiedy była mała.

Aleksandra z Erwinem w nowym sezonie „M jak miłość”?

Aleksandra od bardzo dawna jest sama. Jej małżeństwo z Grzegorzem zakończyło się fiaskiem. Mąż zdradzał ją z opiekunką Szymka (Staś Szczypiński). Potem o jej względy starał się m.in. stryj Franki (Dominika Kachlik), góral Jędrek Gutowski (Piotr Majerczyk), który zmienił dla niej na chwilę swój image i w garniturze grał jej na skrzypcach. Wszystko na darmo...

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Erwin i Aleksandra umówią się na randkę

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Aleksandra znowu będzie sobą. Odzyska spokój ducha i wewnętrzną równowagę. Po zaginięciu Marcina (Mikołaj Roznerski) osunęła się na dno rozpaczy, ale teraz wszystko wskazuje na to, że może rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Umówi się na randkę z Erwinem, którego fani serialu już latem typowali na jej partnera. Czy do siebie pasują? To się okaże już wkrótce!