M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1860: Erwin wprowadzi się do Aleksandry! Dopiero wtedy wyjdzie na jaw tajemnica skrywana od miesięcy

W 1860 odcinku "M jak miłość" Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) i Erwin (Andrzej Dopierała) podejmą przełomową decyzję - zamieszkają razem! To miało być spełnienie ich marzeń o wspólnej przyszłości, ale zamiast szczęścia, w ich relacji pojawi się wielki kryzys. Wszystko przez sekret wujka Kamy (Michalina Sosna), który ukrywał przed ukochaną przez długie miesiące. W 1860 odcinku "M jak miłość" jego wyznanie sprawi, że świat Aleksandry legnie w gruzach? Czy ich miłość to przetrwa? A może będzie to początek końca ich związku? Koniecznie sprawdź, co już wiadomo!