M jak miłość, odcinek 1856: Erwin zdradzi Aleksandrę? Przyłapie go na gorącym uczynku

"M jak miłość" odcinek 1856 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Erwin zdradzi Aleksandrę w 1856 odcinku "M jak miłość"? Dopiero co sekret seniorów wyjdzie na jaw, a już szykuje się rozstanie?! Kama (Michalina Sosna) z Marcinem (Mikołaj Roznerski) nie znają jeszcze prawdy o tym, że stryj z mamą Chodakowskiego tworzą szczęśliwy związek. Wszystko wyjdzie na jaw dopiero w 1853 odcinku "M jak miłość", podczas uroczystej kolacji. Dotąd tylko Iwona (Hanna Śleszyńska) z Anetą (Ilona Janyst) poznały prawdę i to całkowicie przez przypadek. Doszło bowiem do żenującego spotkania w "Makarence", dzięki czemu lekarka z Kryńską poznały tożsamość partnera Aleksandry.

Aleksandra przyłapie Erwina na zdradzie?!

W 1856 odcinku "M jak miłość" do związku Chodakowskiej ze Ślązakiem przedostanie się zazdrość. Wszystko przez zasłyszaną rozmowę, która wyda się Aleksandrze bardzo podejrzana. Czy to możliwe, by zakochany stryj Kamy zdradzał ją za jej plecami?! Górnik słynie z dobroci, odpowiedzialności i szczerości... A jednak mama braci Chodakowskich usłyszy pewną rozmowę, z której jednoznacznie dałoby się wywnioskować, że mężczyzna ulega flirtom rozmówczyni!

Powrót Brygidy. Znów spróbuje uwieść Erwina!

Tajemniczą kobietą, która kolejny raz "zapoluje" na Erwina będzie Brygida... Znajoma ze Śląska, z którą niegdyś Kama i Ania (Alina Szczegielniak) próbowały stryja zeswatać. On jednak nigdy nie uległ pewnej siebie kobiecie, a potem zakochał się w Aleksandrze.

Zdradzamy, że w 1856 odcinku "M jak miłość" Brygida zadzwoni do Erwina, zacznie flirt, będzie wyraźnie stęskniona, a mężczyzna spróbuje łagodnie wyjść z trudnej sytuacji. Pech zechce, że Aleksandra podsłucha fragment podejrzanej rozmowy. Przyłapie ukochanego na gorącym uczynku!

Trzeba przyznać, że w 1856 odcinku "M jak miłość" do zdrady jednak nie dojdzie. Erwin świata poza Aleksandrą nie widzi i to się w najbliższym czasie nie zmieni. Brygida raczej nie da rady poderwać seniora.