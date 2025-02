M jak miłość, odcinek 1850: Żenujące sceny w Makarence zakończą przyjaźń Iwony z Aleksandrą? Tego jej nie daruje - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1854: Bezwstydne zachowanie Judyty u Rogowskich. Zakochała się w Arturze i będzie go uwodzić przy Marysi

M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Erwin i Aleksandra nie spodziewają się, że ich sekretny związek wyjdzie na jaw. I to w najmniej chcianych okolicznościach! Już w 1850 odcinku "M jak miłość" Ślązak przygotuje randkę w "Makarence". Lokal powinien być zamknięty dla gości, a Iwona miałaby nie dowiedzieć się o sekretnym spotkaniu. To jednak tylko plan, który absolutnie się nie spełni. Pech zechce, że Kryńska zaprosi córkę na wspólny posiłek i prosto po pracy Chodakowskiej udadzą się do "Makarenki". Tam doznają szoku.

Erwin i Aleksandra przyłapani w 1850 odcinku "M jak miłość". Wyjdzie z tego niezła żenada

Ukryta randka Aleksandry i Erwina rozkręci się na całego, ale nagle zakochani zobaczą poruszoną Iwonę oraz zdziwioną Anetę. Kryńska z Chodakowską pomyślą w pierwszym momencie, że ktoś włamał się do kawiarnii! Sprawdzą co to za "złodzieje" kryją się w lokalu i tym sposobem dostrzegą kwitnące uczucie między Aleksandrą i stryjem Kamy (Michalina Sosna).

Koniec przyjaźni Iwony z Aleksandrą?

Iwona nie ukryje złości na przyjaciółkę, która nie raczyła jej powiedzieć prawdy o swoim nowym związku.

- A to ci niespodziewana niespodzianka... - wyrzuci z siebie zażenowany przyłapaniem na gorącym uczynku Erwin. Aneta z Iwoną staną w drzwiach i nie będą wiedziały, co mają robić. - Już się dzisiaj widzieliśmy, ale... jeszcze raz dzień dobry - przywita się zmieszany Ślązak.

- My bardzo przepraszamy, myślałyśmy, że się ktoś włamał. Mama chciała dzwonić na policję, ja powiedziałam, że załatwimy to same i... - Aneta zacznie się tłumaczyć.

- No tak, nie wątpię. Nie chciałabym być w skórze tych włamywaczy - uzna Erwin, kiedy Aleksandra poprosi przyjaciółkę "na bok". Iwona obróci sprawę w uszczypliwy i kąśliwy żart.

- Później ci wszystko wytłumaczę... - zacznie tłumaczyć Chodakowska.

- Ja rozumiem wdzięczność za te wszystkie usługi i uprzejmości naszego sąsiada, ale nie sądziłam, że będziesz tak chciała spłacić to w naturze - wrednie skomentuje Kryńska. - Dlaczego mi nie powiedziałaś, że to on?! Ty oszustko... - dopowie zirytowana Iwona w 1850 odcinku "M jak miłość". Na szczęście w ciche plotki wtrąci się Aneta i odciągnie mamę. Zdradzamy, że przyjaźń Aleksandry i Iwony przejdzie tę próbę przyjaźni i nie rozpadnie się za małe kłamstwa Chodakowskiej.