Na dobre i na złe. Mario nie umrze i wróci do Blanki! Nie wybaczy mu sfingowanej śmierci? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Sfingowana śmierć Mario w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W pierwszym 923 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej cały Internet obiegnie tragiczna informacja o śmierci Mario, która za sprawą Halinki (Joanna Jarmołowicz) dotrze i do Blanki. I choć w pierwszej chwili Milewska w nią nie uwierzy, to nieco później mocno się zmartwi, gdy mąż nie będzie odbierał od niej telefonów. I to do tego stopnia, że sama zjawi się u patologa, aby zidentyfikować ciało denata. Tyle tylko, że zwłoki będą w tak złym stanie, że lekarz jej to odradzi, gdyż i tak konieczne będzie wykonanie badań DNA. Ale za to wręczy jej rzeczy, znalezione przy zmarłym, które jednoznacznie będą wskazywać na Mario! Wówczas Blanka kompletnie się załamie i zaleje łzami, ale w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej dość prędko dowie się, że to był zwykły blef!

Powrót Milewskiego w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

A to dlatego, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Mario niespodziewanie wróci do domu, co wcale nie będzie szokiem dla Blanki! Wszystko przez to, że jego siostra Weronika (Klaudia Łapot) już wcześniej zdradzi jej, że jej mąż tak naprawdę nie umarł, a jedynie sfingował swoją śmierć, ale oczywiście zabroni jej komukolwiek o tym mówić. Szczególnie, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Mario nie zrobi tego bez przyczyny, gdyż będzie musiał ukrywać się przed gangsterem Sergiuszem, który przyleci do Polski i za sprawą Blanki już będzie miał go na widelcu! Ale oczywiście Milewska nie będzie mogła darować mu tego, że naraził ją na taki stres i strach!

- Jak mogłeś?! Wykorzystałeś mnie! - wyrzuci mu zrozpaczona Blanka.

Blanka i Mario rozstaną się w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Oczywiście, w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach skruszony Milewski nie będzie chciał stracić swojej ukochanej żony i od razu zacznie się tłumaczyć. Mario sięgnie po ckliwe bajeczki, którymi w pierwszej chwili jeszcze bardziej rozwścieczy Blankę, ale ostatecznie ją przekona! I to nie tylko dlatego, że Milewska w głębi serca wciąż będzie kochać swojego męża, ale przede wszystkim, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej sama będzie miała ogromne wyrzuty sumienia, że sprowadziła na Mario poważne niebezpieczeństwo i to z jej winy musiało się to wszystko wydarzyć...

- Zmusili mnie... gdybym mógł cofnąć czas... - wyzna Mario i choć tymi słowami początkowo sprawi, że żona będzie chciała go udusić, to finalnie doprowadzą do namiętnego pocałunku stęsknionych małżonków, którzy oczywiście się nie rozstaną!