M jak miłość, odcinek 1869: Dorota wyzdrowieje! Zakończy leczenie w USA i wreszcie pokona raka mózgu

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Leczenie Doroty w 1869 odcinku "M jak miłość" dobiegnie końca, a kolejne wyniki badań w szpitalu w Bostonie potwierdzą, że w pełni wyzdrowiała! Chociaż wydawało się, że chora na złośliwego raka mózgu Dorota jest skazana na śmierć, że nie ma szans na powrót do zdrowia i umrze w USA z dala od Bartka, to amerykański lekarz dokonał cudu.

Lekarz Doroty z USA w "M jak miłość" nazwał jej leczenie cudem!

Tuż przed ostatnim powrotem Doroty do Polski w 1857 odcinku "M jak miłość", gdy zaraz po Nowym Roku dostała przepustkę ze szpitala i mogła na kilka dni przyjechać do kraju, doktor George Davies przekazał pacjentce optymistyczną diagnozę. Pozwolił Dorocie wrócić do Bartka, ale uprzedził, że musi jeszcze pojawić się w klinice onkologii, by dokończyć leczenie. - Może za wcześnie, żeby nazywać to cudem, ale pani wyniki wyraźnie się poprawiły. Terapia przynosi pozytywne skutki - usłyszała wówczas Dorota.

Dorota w "M jak miłość" nie powie Bartkowi, że żyje do czasu zakończenia leczenia

Dokładnie w 1861 odcinku "M jak miłość" Dorota wróciła do USA i zgodnie z ustaleniami z lekarzem znów trafiła do szpitala, gdzie poddała się kolejnej części eksperymentalnej części leczenia raka mózgu. Uciekła od Bartka, nie spotkała się z ukochanym, przekonana o tym, że już go nie odzyska. Jedyną osobą, której wtedy Dorota się ujawniła była jej przyjaciółka Ada (Marta Lewandowska). I to ona namawiała Kawecką do tego by powiedziała Bartkowi, że żyje. Bezskutecznie...

Dorota wyleczona w 1869 odcinku "M jak miłość"! Wygra walkę z rakiem

Na szczęście w 1869 odcinku "M jak miłość" Dorota odniesie zwycięstwo nad śmiertelną chorobą! Pokona raka, wyzdrowieje i po terapii w szpitalu w USA wróci do Polski, żeby wreszcie spotkać się z Bartkiem. Czy jednak do spotkania dojdzie? Czy Dorota nie stchórzy i w decydującym momencie znów się wycofa?

Czy Dorota spotka się z Bartkiem w 1869 odcinku "M jak miłość" po powrocie z USA?

Od swojej przyjaciółki Ady w 1869 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Bartek nadal ją kocha, że odchodzi od zmysłów z tęsknoty, że wbrew wszystkiemu nie uwierzył w jej śmierć. Przeciwnie! Z pomocą detektywa Marcina (Mikołaj Roznerski) zdobędzie dowód na to, że Dorota żyje. Nadal jednak jej nie odnajdzie, nie będzie wiedział, gdzie jest ukochana żona. A przyjaciółka Doroty jej nie wyda...

To od Doroty w 1869 odcinku "M jak miłość" będzie zależało, czy spotka się z Bartkiem!

