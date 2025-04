Na dobre i na złe, odcinek 957: Ciężarna Blanka zamieszka z Radwanem! Razem wychowają dziecko Mario - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 957 - środa, 14.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 957 odcinku "Na dobre i na złe" do życia Blanki niespodziewanie znów wkroczy Mario! Zdradzamy, że po powrocie do Leśnej Góry, Milewski odnajdzie swoją żonę i to nawet w jej nowym mieszkaniu, do którego przeniesie się po ich rozstaniu!

Mąż Milewskiej złoży jej niespodziewaną wizytę, w trakcie której oskarży ją o to, że okłamała go w sprawie swojego poronienia i utraty ich dziecka, czym tak zszokuje lekarkę, że ta w 957 odcinku "Na dobre i na złe" wypali, że jest w ciąży z Radwanem!

- Co tu robisz?! - cytuje słowa Blanki swiatseriali.interia.pl.

- Przyniosłem trochę rzeczy... Kupiłem dla naszego dziecka. Okłamałaś mnie - wyzna Mario.

- To niczego nie zmienia! Bo to nie jest twoje! - okłamie go żona.

- A czyje? - dopyta zszokowany mąż.

- Krzyśka Radwana! - wypali nagle Milewska.

- Jak...? Kiedy?... - zacznie dociekać jeszcze bardziej zaskoczony Milewski, ale lekarka nie będzie chciała z nim rozmawiać i szybko wyrzuci go za drzwi - Nie twoja sprawa! Wyjdź!

Krzysiek zaproponuje ciężarnej Blance wspólne zamieszkanie w 957 odcinku "Na dobre i na złe"!

I dopiero wtedy w 957 odcinku "Na dobre i na złe" do Milewskiej dojdzie, co zrobiła! I oczywiście niezwłocznie poinformuje o wszystkim i samego zainteresowanego, którego "wrobi" w ojcostwo swojego dziecka! Tym bardziej, że po Mario będzie można spodziewać się wszystkiego, z czego oboje doskonale będą zdawać sobie sprawę!

- Przepraszam, Krzysiu... To był moment, nie zdążyłam wymyślić nic innego, chciałam tylko pozbyć się Mario i... - zacznie tłumaczyć się Blanka, po czym zawstydzona sama dojdzie do wniosku - To było głupie, powiem Mariuszowi, że to nieprawda!

- Nie, dobrze zrobiłaś... - uzna Radwan.

- Ale... co teraz? - spyta Milewska.

I w tym momencie w 957 odcinku "Na dobre i na złe" Radwan wyskoczy z niespodziewaną propozycją! Krzysiek postanowi ciągnąć kłamstwo ciężarnej Blanki i zaproponuje, aby wspólnie z dzieckiem Mario, które będzie nosić po sercem, się do niego przeprowadziła, gdyż tylko tak będą mogli stworzyć pozory tego, co powiedziała mężowi!

- Trzeba być konsekwentnym. Musisz przeprowadzić się do mnie, żeby wersja o moim ojcostwie była realna... Musimy stworzyć wrażenie, że jesteśmy razem! - stwierdzi Krzysiek.

Radwan i Milewska w końcu "będą razem" w 957 odcinku "Na dobre i na złe"!

Propozycja Krzyśka w 957 odcinku "Na dobre i na złe" w pierwszej chwili mocno zaskoczy Blankę, ale po jej przemyśleniu Milewska zda sobie sprawę, że to najlepsze rozwiązanie w tej już i tak pogmatwanej sytuacji! Dlatego oczywiście przystanie na opcję Radwana, za co będzie mu ogromnie wdzięczna.

Szczególnie, że Mario tak łatwo nie odpuści i faktycznie zacznie śledzić dawnych ukochanych! Czy w tej sytuacji w 957 odcinku "Na dobre i na złe" Milewski uwierzy, że jego żona rzeczywiście urodzi dziecko jego największego rywala w walce o jej serce? Czy intryga Blanki, ale i Krzyśka ostatecznie się uda? Tego dowiemy się już niebawem!