Na dobre i na złe, odcinek 929: Koniec Radwana w Leśnej Górze! Pożegna się z Blanką i wyjedzie do Czech - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 929 - środa, 16.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 929 odcinku "Na dobre i na złe" Radwan wyjedzie z Leśnej Góry! Tyle tylko, że nie z własnej woli, gdyż zmusi go do tego samo Ministerstwo Zdrowia. A to dlatego, że wyśle go w służbową delegację do Czech, aby zbadał "fenomen czeskiej dzietności". Oczywiście, w 929 odcinku "Na dobre i na złe" Krzysztof wcale się z tego nie ucieszy. I nic dziwnego, gdyż przecież ich szpital będzie miał na swoim pokładzie Czecha Homolkę (Matej Matejka), który mógłby się tym zająć, ale do wyjazdu zostanie jednak wytypowany sam ordynator ginekologii.

- Ministerstwo wrobiło mnie w tę rządową delegację do Czech! Jako Polacy mamy badać, na czym polega fenomen czeskiej dzietności! - cytuje jego słowa swiatseriali.interia.pl.

- A co ja mam z tym wspólnego? - zapyta Vaszek.

- Chyba jesteś Czechem, nie?! - zauważy Krzysztof.

- Ale za naszą dzietność nie odpowiadam - zdenerwuje się Homolka.

- Jest wyjazd do Czech, mamy Czecha na zakładzie, ale Czech nie jedzie - nie dziwi cię to? - zapyta Radwan.

- Po co im Czech? To podobno Polacy nie wiedzą, jak dzieci robić. Jest takie stare czeskie przysłowie: Nie ucz Czecha dzieci robić - zażartuje ginekolog, na co wtóruje mu ordynator - Weź, spadaj... Teraz to już i tak nie ma znaczenia. Posly koniczki po betoniczku.

Radwan nie będzie chciał wyjeżdżać ze względu na Blankę w 929 odcinku "Na dobre i na złe"!

Tyle tylko, że Krzysztofowi w 929 odcinku "Na dobre i na złe" tak naprawdę będzie chodziło o co innego, a raczej o kogo. A mowa tu oczywiście o Blance, która tego samego dnia dopiero co wróci od Wiki (Katarzyna Dąbrowska) z Hiszpanii, gdzie wyleciała aby nieco pozbierać się po "śmierci Mario". Zatroskany Radwan nie będzie chciał zostawiać ukochanej samej, dlatego tak bardzo wkurzy się na ten wyjazd, gdyż nawet nie zdąży się nią nacieszyć...

- Co ja tam będę robił, Waszek? - zapyta go Krzysztof.

- Praga to bardzo ładne miasto. Dam ci kilka fajnych adresów. Z robieniem dzieci ci nie pomogę, bo w tym temacie zaniżam średnią - zaśmieje się Vaszek, co od razu udzieli się i Radwanowi, ale tylko na chwilę - Będzie mi brakowało tego głupiego łba!

- Nie powinienem jej w takim stanie zostawiać - westchnie zaraz Radwan.

- Blanki? - domyśli się Homolka.

- Nie wiadomo, jak znosi żałobę. Nie powinienem wyjeżdżać ze względu na nią - wyjaśni ginekolog, ale niestety w 929 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie miał wyboru.

Agata nie pozostawi Krzysztofowi wyboru w 929 odcinku "Na dobre i na złe"!

Tym bardziej, że w 929 odcinku "Na dobre i na złe" na wyjazd Krzysztofa do Czech będzie naciskać także i Agata, gdyż będzie on ogromnym wyróżnieniem dla całego szpitala w Leśnej Górze. A tego nie będzie można zmarnować. Szczególnie, że nie będzie on na stałe!

- Dlaczego ja? Mało mamy ginekologów? - zapyta szefową Krzysztof.

- Jedziesz po nowe doświadczenia. Mamy potem napisać analizę. To dla nas ważne, jako dla kliniki, że nasz lekarz bierze udział w projekcie rządowym - wyjaśni mu Agata, po czym doda - To tylko trzy tygodnie!

- Wszyscy mi to mówią - westchnie Radwan.

- Trzymaj się. I wracaj szybko - pożegna go Woźnicka.

A zatem w 929 odcinku "Na dobre i na złe" Radwanowi nie pozostanie już nic innego, jak tylko pożegnać się z Blanką. Tyle tylko, że nie uda mu się zastać Milewskiej ani w pracy, dlatego zjawi się u niej w domu, gdzie dozna prawdziwego szoku, gdy odkryje, że Mario żyje i tak naprawdę nie umarł! Ale nawet mimo tego, nie będzie mógł zmienić swoich planów.