Na dobre i na złe, odcinek 929: Zszokowany Radwan odkryje, że Mario żyje! Będzie musiał zniknąć - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 929 - środa, 16.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 929 odcinku "Na dobre i na złe" Radwan ostro się wkurzy, gdy ministerstwo wyśle go w delegację, aby zbadał "fenomen czeskiej dzietności" jakby nie mógł tego zrobić sam Homolka (Matej Matejka). Tyle tylko, że to właśnie Krzysztof będzie ordynatorem, więc wybór padnie właśnie na niego. Oczywiście, w 929 odcinku "Na dobre i na złe" przed swoim wyjazdem Radwan postanowi pożegnać się nie tylko z synem Kubusiem (Wiktor Trojan), ale także ukochaną Blanką (Pola Gonciarz), która w końcu wróci z pobytu u matki Wiki (Katarzyna Dąbrowska) w Hiszpanii, gdzie jak wszyscy będą myśleć, będzie dochodzić do siebie po śmierci Mario (Marcin Korcz), gdyż nikt poza nią w szpitalu, nie będzie wiedział, że Mario tak naprawdę żyje, a jedynie sfingował swoją śmierć!

Tak Radwan odkryje sekret Mario w 929 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 929 odcinku "Na dobre i na złe" Krzysztof zjawi się przed domem Blanki, ale jak podaje swiatseriali.interia.pl w pierwszej chwili jej tam nie zastanie. Wówczas Radwan postanowi się z nią skontaktować, a ta poprosi go, aby na nią zaczekał. Tym bardziej, gdy dowie się o jego wyjeździe. Milewska poinstruuje dawnego ukochanego jak wejść do środka, ale lekarz zdecyduje się zostać w swoim samochodzie. Ale do czasu!

- Próbowałem cię łapać cały dzień, ale miałaś wyłączony telefon... Wyjeżdżam, chciałem się pożegnać - wyjaśni Krzysztof.

- A gdzie teraz jesteś? - zapyta Blanka.

- Pod twoim domem... - odpowie Radwan.

- Pod moim domem? A możesz chwilę poczekać? Ja już tam jadę... Przy bramie jest pudełko na klucze z kodem. Zostawiam je dla pani sprzątającej. Wyślę ci kod SMS-em - zaproponuje Milewska.

- Nie trzeba, poczekam w samochodzie - uzna lekarz, choć w 929 odcinku "Na dobre i na złe" była ukochana na wszelki wypadek i tak prześle mu SMS-a, gdyby jednak zmienił zdanie.

I w 929 odcinku "Na dobre i na złe" tak właśnie się stanie, gdy Radwan wróci do swojego auta, a tuż po chwili dostrzeże zakapturzonego mężczyznę, który z kwiatami w dłoniach zacznie się rozglądać po okolicy aż w końcu zdecyduje się wedrzeć do środka. Oczywiście, będzie to Mario, którego wcześniej Blanka odprawi z kwitkiem, ale Krzysztof nie będzie tego świadomy. I to nie tylko dlatego, iż będzie myślał, że Milewski nie żyje, ale również z tego względu, że nie dostrzeże jego twarzy. Ale gdy zobaczy, że wchodzi on do środka, to postanowi działać. Wówczas Radwan wysiądzie z samochodu i podejdzie do pudełeczka przy bramie, po czym wpisze podesłany kod i wejdzie do środka, gdzie dozna szoku, gdy zobaczy tam siedzącego i żywego Mario!

- Milewski? Jezu, ty żyjesz?! Nie wierzę! Niemożliwe! Jak?! - zacznie dopytywać kompletnie zszokowany Krzysztof.

Ostra konfrontacja Krzysztofa z Mario w 929 odcinku "Na dobre i na złe"!

Oczywiście, w 929 odcinku "Na dobre i na złe" Mario będzie tak samo zaskoczony widokiem Krzysztofa w swoim domu, jak i Radwan jego. I wówczas między rywalami do serca Blanki od razu nawiąże się ostra i zaczepliwa dyskusja.

- Co ty tutaj robisz? - spyta równie zaskoczony Mario.

- Właściwie to ja powinienem zapytać ciebie. Jako zmarły powinieneś chyba leżeć na cmentarzu? - zakpi Radwan, po czym nie przestanie drążyć - O co chodzi z tą całą komedią?

- Czego chcesz? - zapyta otwarcie Milewski.

- Blanka wie? - dopyta lekarz.

- Nie możesz odpuścić, co? Kiedy była w tobie zakochana, to jej nie widziałeś, a kiedy nareszcie jest szczęśliwa... - odgryzie mu się gangster, ale Krzysztof nie pozostanie mu dłużny - Szczęśliwa? Z tobą?

Ale Milewski w 929 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie chciał już dłużej grać w tą grę i przejdzie do rzeczy, ale Radwan tak łatwo mu nie odpuści! A gdy i Mario podejmie jego, to Krzysztof w końcu się wycofa.

- Po co tu przyszedłeś? - ponowi pytanie Mario.

- Wiesz, co oznacza ujrzeć zmarłego? - zaśmieje się Krzysiek.

- Pewnie pecha? - spróbuje zgadnąć Milewski.

- Czasem szczęście. Ale na pewno w takich momentach człowiek chce podsumować swoje życie - wyjaśni Radwan.

- Skoro chcesz podsumować życie, to podsumowujmy - zaproponuje gangster, ale lekarz nie będzie ku temu chętny - Śpieszę się. Mam wieczorem samolot.

- Wyjeżdżasz? - dopyta z nadzieją, ale na to już nie usłyszy odpowiedzi.

Wyjazd Radwana nie uspokoi Milewskiego w 929 odcinku "Na dobre i na złe"!

Jednak w głębi serca w 929 odcinku "Na dobre i na złe" Mario wcale nie będzie taki spokojny, gdyż zda sobie sprawę, że Krzysztof może na niego donieść i wówczas cały plan pójdzie na marne. Tym bardziej, że Radwan sam zacznie mu sugerować, aby zmienił kryjówkę.

- I co będzie teraz? Doniesiesz na mnie? Policji czy administracji cmentarza? - zapyta Mario.

- Nie wiem, o co chodzi z tym udawaniem zmarłego, ale radzę zmienić kryjówkę. Ta jest słaba - odpowie Krzysztof.

- Przyszedłem tylko zobaczyć się z moją żoną - wyjaśni Milewski.

- Jeżeli to jest ważne, żebyś był umarłym, nie powinieneś spotykać się z Blanką - poradzi mu Radwan, czym tylko go zdenerwuje - Bo ty chcesz się z nią spotykać?

- Nie, bo ona żyje. Żywym z umarłymi nie bardzo po drodze - odpowie lekarz, po czym skieruje się w stronę drzwi.

- Jeszcze jakieś mądrości na odchodne? - zapyta gangster, ale i na to już nie usłyszy odpowiedzi. Jednak w zamian w 929 odcinku "Na dobre i na złe" otrzyma od niego coś gorszego, gdyż na własne oczy zobaczy zbliżenie swojego rywala i swojej żony, gdy ta w końcu dotrze do domu. I to tak go zaboli, że nawet nie będzie w stanie już cieszyć się z wyjazdu Radwana!