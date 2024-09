Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 929: Koniec Milewskich! Blanka po powrocie Mario nie będzie chciała go już znać - ZDJĘCIA

W 929 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz) wróci z krótkiego pobytu w Hiszpanii u swojej matki Wiki (Katarzyna Dąbrowska) i zażąda od Weroniki (Klaudia Łapot), aby załatwiła jej spotkanie z Mario (Marcin Korcz). Chwilę później Milewska pójdzie wziąć prysznic i gdy z niego wyjdzie, to jej mąż już będzie czekał na nią w domu! I choć w pierwszej chwili w 929 odcinku "Na dobre i na złe" widok "zmarłego" Milewskiego aż nią zamuruje, to jednak szybko się otrząśnie i da mu jasno do zrozumienia, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, ona już nie przyszłości dla ich małżeństwa! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!