Na dobre i na złe, odcinek 924: Niebezpieczny sekret Blanki. Wygada się przed Radwanem, że Mario żyje? - WIDEO, ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 924 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Blanka w roli wdowy w 924 odcinku "Na dobre i na złe" poradzi sobie tak dobrze, że przyjaciele z Leśnej Góry będą się o nią coraz bardziej niepokoić. Mimo żałoby Blanka nie zechce zrezygnować z pracy, odrzuci pomoc szpitalnej psycholog Dominiki (Paulina Gałązka) i będzie unikała jak ognia kontaktów z Radwanem. Powód? By nie musieć przed Krzysztofem kłamać i udawać jak cierpi po śmierci Mario. Bo przecież już dowiedziała się od Weroniki (Klaudia Łapot), że Mario żyje, że sfingował śmiertelny wypadek, bo musiał zniknąć.

Radwan w 924 odcinku "Na dobre i na złe" będzie chciał być blisko Blanki

W 924 odcinku "Na dobre i na złe" Krzysztof zauważy dziwne zachowanie Blanki i zacznie się o nią coraz bardziej bać. Nie przestał jej kochać i teraz postanowi wykorzystać szansę, którą dał mu los, by być blisko wdowy po Milewskim. Tyle tylko, że Blanka wcale nie będzie chciała wsparcia Radwana. Ani nikogo innego z Leśnej Góry. Bo wcale nie będzie tego potrzebowała!

Na dobre i na złe. Niebezpieczny sekret Blanki! Nawet Radwanowi nie powie, że Mario żyje

Na dobre i na złe ZWIASTUN nowego 26 sezonu. Blanka po śmierci Mario będzie z Radwanem? Molenda dowie się, że ma syna. Beger oświadczy się Glorii

- Nie unikam cię! Po prostu mam dosyć tego, że wszyscy się nade mną litują... - Nikt się nad tobą nie lituje. Wszyscy chcą ci pomóc... - Chcą, żebym rozpaczała! - Blanka, a czego ty chcesz, co? Chcesz się wygadać, proszę, jestem... Jestem twoim przyjacielem. Nie wiem, chcesz się upić do nieprzytomności? Chcesz pójść na kręgle? Chcesz coś rozwalić? Jestem! Wiesz dobrze, co sądziłem o twoim mężu... Ale go kochałaś... I ta śmierć, naprawdę nawet nie jestem w stanie wyobrazić sobie, co musisz teraz czuć...

Radwan powie Blance co myśli o Mario

Po tych słowach Radwana w 924 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka zrozumie, że mężczyzna, którego kiedyś kochała nie odpuści tak łatwo. Bo skoro teraz została wdową, to Krzysztof zapewne skorzysta z okazji. - Czyli mi współczujesz, ale lepiej mi bez niego? - zapyta z kpiną w głosie, na co Radwan od razu zareaguje. Powie głośno co myśli i myślał o Mario.

- Mario był przestępcą. Prędzej czy później wciągnąłby cię do swojego świata i zniszczył ci życie... Ja nie będę udawał, że nie cieszę się, że uwolniłaś się od niego... Ale żałuję, że stało się to w taki sposób... - Mario nie jest... Nie był przestępcą... - Blanka w 924 odcinku "Na dobre i na złe" powie o jedno słowo za dużo, bo zapomni się, że jej mąż uchodzi za zmarłego.

Blanka w 924 odcinku "Na dobre i na złe" ucieknie przed Krzysztofem z Leśnej Góry

Co na Radwan? Czy w 924 odcinku "Na dobre i na złe" zorientuje się, że Mario żyje, a Blanka ukrywa niebezpieczną tajemnicę? Na razie nie. - A widzisz, mnie oszukał...

- Wiesz co, chyba wezmę to wolne, które proponowała mi Agata. Przekażesz jej? - powie Blanka i zaraz po powrocie do domu spakuje walizkę, by wyjechać jak najdalej od Leśnej Góry. W 924 odcinku "Na dobre i na złe" nie wpuści do domu Krzysztofa, który będzie dobijał się do niej przed furtką.