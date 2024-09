Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 923: Blanka w żałobie uwierzy w śmierć Mario. Weronika powie jej całą prawdę o śmierci Milewskiego - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Śmierć Mario (Marcin Korcz) w 923 odcinku "Na dobre i na złe" będzie jedynym sposobem, by Milewski skończył z przestępczym światem i uwolnił się od polującego na niego gangstera Sergiusza "Sergia" (Mateusz Kaczmarek)! To dlatego Mario upozoruje wypadek samochodowy, w którym niby zginął na miejscu. Zrozpaczona Blanka (Pola Gonciarz) w 923 odcinku "Na dobre i na złe" uwierzy w śmierć Mario i pogrąży się w żałobie. Dopiero Weronika (Mateusz Kaczmarek), widząc rozpacz żony brata, ujawni jej całą prawdę. Czy Mario wróci do Blanki? Sprawdź, co już wiadomo.