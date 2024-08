Na dobre i na złe, odcinek 923: Ostatnie chwile Blanki i Mario! Zobaczy, że ludzie Sergio na nich polują i sfinguje swoją śmierć - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Spis treści

Blanka zaplanuje z Mario nowe życie za granicą

W 923 odcinku "Na dobre i na złe", pierwszym po wakacjach, Blanka będzie gotowa nie tylko wrócić do Mario, ale też wyjechać z ukochanym za granicę, jeśli w kraju nie będą bezpieczni. Niestety mąż nie powie Blance o swoich podejrzeniach, że polują na niego Sergio i jego gangsterzy, a tym bardziej nie przyzna się, co planuje.

W domku letniskowym na terenie ogródków działkowych Blanka i Mario w 923 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacyjnej przerwie spędzą ostatnie namiętne, szczęśliwe chwile. Lekarka nie będzie świadoma, że jeszcze tego samego dnia "straci" męża. Z ust Blanki padnie jednak pytanie, które od dawna nie daje jej spokoju. Co łączy Mario z Sergiuszem i przestępczym światem?

- Teraz mi nie uciekniesz. I odpowiesz na wszystkie pytania! - Nie gniewaj się, ale na wszystkie nie mogę. Jeszcze nie teraz. Lepiej, żebyś nie wiedziała… - Przecież Kurczak o mało nie zginął! Ciebie też mogli zabić! Jeżeli nie da się inaczej, to wyjedźmy! Zostawmy to wszystko. Szpitale są na całym świecie. Znajdę pracę, zaczniemy od nowa...

Ze strachu o żonę Mario w 923 odcinku "Na dobre i na złe" nie powie Blance, że pobicie jego ochroniarza Kurczaka (Rafał Iwaniuk) to tylko mała zapowiedź tego, do czego są zdolni ludzie Sergio, przywódcy groźnej mafii, z którą Milewski zadarł, kiedy przejął "interes" swojego szwagra Zbyszka (Adam Bauman), nieżyjącego już męża Weroniki (Klaudia Łapot).

Mario zauważy samochód gangsterów Sergia

O poranku w 923 odcinku "Na dobre i na złe" Mario zauważy przed ogródkami działkowymi podejrzane auto. Będą tam ludzie Sergiusza i oboje na nowo poczują ukłucie strachu. Tyle tylko, że Blanka dalej nie będzie podejrzewała, jakie plany ma jej mąż, by chronić ich oboje.

- Nikt za tobą nie jechał?- Nikt…- Ubierz się!- Coś się stało?...- Szybko!

Straszna wiadomość o wypadku Mario obiegnie internet

W szpitalu w Leśnej Górze w 923 odcinku "Na dobre i na złe" do Blanki dotrze za to tragiczna wiadomość – o śmierci Mariusza M., który zginął w makabrycznym wypadku w Warszawie. W jednej chwili świat lekarki runie jak domek z kart. Nie uwierzy w to, że Mario nie żyje, ale skontaktuje się z nią policja i prokurator. Zrozpaczona Milewska dostanie też wezwanie do prosektorium, by zidentyfikować rzeczy zmarłego męża. Zwłoki Mario będą w tak strasznym stanie, że Blanka nawet ich nie zobaczy. Konieczne będą badania DNA.

Rozpacz Blanki po śmierci Mario

Zrozpaczona Blanka w 923 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie w stanie pojąć jak doszło do wypadku Mario. W trudnych chwilach będzie z nią Weronika, która zachowa dziwny spokój. Jakby wiedziała, że ta śmierć to mistyfikacja!

- Wiem tylko, że wjechała w niego jakaś ciężarówka... Samochód Mario uderzył w budynek i spłonął... - Widziałam go cztery godziny temu! Miał się odezwać Dzwoniłam, ale nie odbierał… Gdybym nie pozwoliła mu wtedy odejść, gdybym z nim była to może to by się nie stało?

Blanka w 923 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie zarzucać sobie, że przez nią Mario zginął. Nie wiedząc o tym, że śmierć była dla Milewskiego jedynym sposobem uwolnienia się od wrogów.

Śmierć Mario zostanie sfingowana

Zwiastun nowego 26 sezonu "Na dobre i na złe" już potwierdził, że cały, zdrowy i żywy Mario niedługo potem wróci do Blanki. Na widok męża lekarka wpadnie w histerię. Nie zdoła zrozumieć jak mógł jej to zrobić, jak świadomie przysporzył jej tyle cierpienia.

- Jak mogłeś? Wykorzystałeś mnie! - krzyknie do męża Blanka, a w oczach Mario pojawią się łzy. - Zmusili mnie! Gdybym mógł cofnąć czas...

Sceny poruszającego spotkania Blanki i Mario rozegrają się jednak dopiero w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" jesienią. Minie trochę czasu nim Milewski poczuje się na tyle bezpiecznie, by wyjść z ukrycia. Ale zagrożeniem dla niego stanie się Krzysztof Radwan (Mateusz Damięcki), który po "śmierci" Mario spróbuje zbliżyć się do Blanki, pocieszyć młodą wdowę, której nie przestał nigdy kochać.

Kiedy 923 odcinek "Na dobre i na złe" po wakacjach w TVP2?

Odcinek 923 "Na dobre i na złe", czyli pierwszy po wakacyjnej przerwie, rozpoczynający nowy 26 sezon zostanie wyemitowany w TVP2 w środę, 4.09.2024, o godz. 20.55.