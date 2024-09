Na dobre i na złe, odcinek 927: Spisek w domu Falkowicza! Jadzia zatai przed Andrzejem szokującą prawdę o Matyldzie - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 927 - środa, 2.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 927 odcinku "Na dobre i na złe" Falkowicz dostrzeże na ręku Matyldy ślady po wkłuciach igłą i mocno się przerazi. A to dlatego, że profesorowi przyjdzie na myśl, że jego przybrana córka może brać narkotyki. Tym bardziej, że w międzyczasie wpadła przecież w towarzystwo szemranego Kacpra (Kamil Żebrowski), który wcale nie spodobał się jej przybranemu ojcu. Oczywiście, w 927 odcinku "Na dobre i na złe" Andrzej nie będzie mógł przejść obok tej sprawy obojętnie i postanowi wypytać o szczegóły Jadzię. Jednak jak podaje swiatseriali.interia.pl niania nie będzie skora do zwierzeń i nie powie profesorowi, o co tak naprawdę chodzi. Tyle tylko, że zapewni go, że nie jest to nic, do czego mógłby się przyczepić. Ale zyska tym wyznaniem odwrotny skutek!

Andrzej zaalarmuje Michała w sprawie Matyldy w 927 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wszystko przez to, że w 927 odcinku "Na dobre i na złe" tylko utwierdzi Andrzeja w tym, że jego przybrana córka jest narkomanką, co po przyjściu do szpitala od razu zakomunikuje także Michałowi (Mateusz Janicki). Wówczas Wilczewski mocno się zszokuje i oczywiście nie uwierzy w te oskarżenia, ale Falkowicz będzie pewny swego!

- Matylda jest narkomanką - powie Andrzej, a gdy zszokowany Michał poprosi, aby powtórzył i okaże się, że wcale się nie przesłyszał, to stwierdzi - To niemożliwe!

- Ciszej... Właściwie trzeba się było spodziewać, że tak to się skończy - uzna Falkowicz.

- Co się tak skończy? - dopyta Wilczewski.

- Brak zajęcia, nieodpowiednie towarzystwo... - zacznie wyliczać profesor, ale biologiczny ojciec Matyldy wejdzie mu w słowo - Ale przecież nawet nie wiesz, co robi całymi dniami!

- No nie wiem. A ty wiesz? - zauważy Andrzej.

- A pani Jadzia? - zapyta Michał.

- Pani Jadzia ją kryje - przyzna Falkowicz.

W tym momencie w 927 odcinku "Na dobre i na złe" Michał zacznie wypytywać Andrzeja o szczegóły. Wówczas Falkowicz opowie mu o swoim odkryciu, którym jeszcze bardziej go zszokuje.

- Skąd w ogóle ten pomysł? Skąd takie podejrzenie? - nie przestanie drążyć Wilczewski.

- Nie podejrzenie tylko pewność - syknie Falkowicz, po czym pokaże na zgięcie łokcia - Tu ma trzy wkłucia. Trzy świeże wkłucia. To nie jakieś tam tabletki, jak wtedy. Potrafię rozpoznać ślady po igle! I co my teraz zrobimy?

Falkowicz rozmówi się z Matyldą w 927 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 927 odcinku "Na dobre i na złe" Falkowicz postanowi skonfrontować się ze swoją przybraną córką. Tym bardziej, że po powrocie do mieszkania znajdzie tam strzykawkę. I choć będzie ona wypełniona tylko wodą, to jego podejrzenia wcale nie znikną!

- Bierzesz narkotyki? - zapyta wprost Andrzej.

- Ja? - zdziwi się Matylda.

- Wstrzykujesz sobie jakieś świństwo! - uzna Falkowicz.

- Zwariowałeś? W życiu - zacznie zaprzeczać przybrana córka.

- Oczywiście: Ja? Gdzie? Skąd? To się nazywa: element wyparcia! - oceni profesor.

- Możesz nie wariować? - poprosi dziewczyna.

- O tak, najlepszą obroną jest atak! Drugi raz tego nie przeżyję! - zaznaczy Andrzej.

- Falko! Nie biorę żadnych narkotyków! - zapewni go Matylda, ale Falkowicz nie uwierzy jej na słowo i w 927 odcinku "Na dobre i na złe" zaproponuje wykonanie testu - To nie będziesz miała nic przeciwko testowi?

- Nosisz ze sobą test narkotykowy!? Dla mnie? Od kiedy? - zapyta zbulwersowana.

- Dopiero od wczoraj, kiedy zauważyłem te wkłucia... Zasada ograniczonego zaufania. Możesz już nie kontrolować ani co robisz, ani co mówisz - stwierdzi profesor.

- Chyba ty... - bąknie Matylda, ale ostatecznie zgodzi się wykonać test. Jaki wynik pokaże? Dowiemy się już niebawem!