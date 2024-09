Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 929: Mario wróci do Blanki! Radwan nie zdąży się nią nacieszyć - ZDJĘCIA

W 929 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz) nadal będzie ukrywała przed wszystkimi, że Mario (Marcin Korcz) żyje, że Milewski wcale nie zginął w wypadku! Po dłuższym urlopie wróci do Leśnej Góry, nadal odgrywając rolę zrozpaczonej wdowy! Będzie mogła liczyć na wsparcie Krzysztofa Radwana (Mateusz Damięcki), który ponownie się do niej zbliży! Nieoczekiwanie cały, zdrowy i żywy Mario w 929 odcinku "Na dobre i na złe" wróci do Blanki! Między małżonkami dojdzie do gwałtownej kłótni. Poznaj szczegóły i zobacz ZWIASTUN tych scen.