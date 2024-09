Na dobre i na złe

Na dobre i na złe. Paweł Małaszyński dołącza do obsady! Wiemy, kogo zagra - ZDJĘCIA

Znany i lubiany aktor Paweł Małaszyński dołącza do obsady "Na dobre i na złe". Produkcja serialu jasno dała do zrozumienia, że na jubileuszowy sezon planuje sporo niespodzianek. Pewnym są szokujące zwroty akcji w życiu uwielbianych bohaterów. Już wiadomo, że nowy lekarz w Leśnej Górze może nieźle namieszać. W końcu nie bez powodu Paweł Małaszyński dołącza do grona popularnych aktorów, którzy zdobyli zaufanie i sympatię widzów. Kogo zagra w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe"? Już wiemy.