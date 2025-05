Barwy szczęścia, odcinek 3198: Madzia i Wiktor wrócą do siebie w święta? Grażyna i Oliwka im w tym pomogą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3198 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3198 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna zjawi się u Madzi, aby zaprosić ją na rodzinną wigilię! Tym bardziej, że w ostatnim czasie mocno zbliży się do byłej dziewczyny swojego syna, gdyż połączą je przecież te same dramatyczne przeżycia, jakie doświadczą z rąk Henryka (Zbigniew Suszyński), którego w końcu dopadnie sprawiedliwość za to, co im zrobił. Ale mimo tego ich przyjaźń się nie skończy! A już zwłaszcza, gdy Banasiowa zgodzi się poprowadzić z Kępskim fundację dla ofiar przemocy takich zwyrodnialców jak jego ojciec!

I to wszystko sprawi, że w 3198 odcinku "Barw szczęścia" Wiracka zacznie traktować ją jak członka rodziny! I z tego względu zaprosi ją nich na święta, choć Banasiowa od razu wyczuje w tym ukryty cel! A mianowicie ponownego wyswatania jej z jej synem!

- Organizujemy w tym roku wigilię. Dołączysz do nas? - spyta Grażyna.

- Nie chcę, żebyście nas swatali na siłę, a tak to wygląda - cytuje jej słowa swiatseriali.interia.pl.

- Ale ja cię zapraszam na wigilię jako przyjaciółkę - wyjaśni Wiracka.

Oliwka stanie po stronie Wiktora i Grażyny a nie Madzi w 3198 odcinku "Barw szczęścia"!

Czy w tej sytuacji w 3198 odcinku "Barw szczęścia" Madzia jednak przyjmie jej zaproszenie? Szczególnie, że już chwilę później spotka się z Oliwką i o wszystkim jej opowie! A Zbrowska uzna, że to doskonały pomysł, aby spędziła święta z Grażyną i Wiktorem!

- Masz jakieś lepsze plany na święta? - spyta Oliwka.

- Nie mam żadnych, ale czułabym się niezręcznie w towarzystwie Wiktora. To by wyglądało, jakbyśmy mieli znowu być razem - stwierdzi Madzia, po czym dla przyjaciółce jasno do zrozumienia, że wcale tego nie chce - Nie widzę tego...

Ale w tym momencie w 3198 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka niespodziewanie wstawi się za Wiktorem i wcale nie stanie po stronie swojej przyjaciółki, a właśnie jej byłego chłopaka! Tym bardziej, iż uzna, że w tej sytuacji właśnie jej zachowanie nie jest fair!

- Te wszystkie wydarzenia bardziej nas od siebie oddaliły - wyzna Banasiowa.

- To po co zgodziłaś się prowadzić z nim tę fundację? Dałaś mu w ten sposób nadzieję - wypomni jej Zborowska!

Czy Banasiowa jednak da Kępskiemu drugą szansę w 3198 odcinku "Barw szczęścia"?

I co wtedy w 3198 odcinku "Barw szczęścia" zrobi Madzia? Czy jednak zgodzi się spędzić święta z Grażyną i Wiktorem? A może wręcz przeciwnie? Czy po słowach Oliwki ruszą ją wyrzuty sumienia i pod ich wpływem postanowi jednak dać Kępskiemu kolejną szansę i do niego wrócić?

Tym bardziej, że w głębi serca zakochany w niej chłopak wciąż będzie na to liczył i nie bez powodu, jak słusznie zauważy Zbrowska, to właśnie jej zaproponuje wspólne poprowadzenie fundacji, a nie swojej matce, która przecież też padła ofiarą Henryka. Ale czy się na to doczeka? A może znów się przeliczy? Tego dowiemy się już w 3198 odcinku "Barw szczęścia"!