Barwy szczęścia, odcinek 3281: Józefina pozna inną ofiarę Andrzeja. Walczewska opowie jej, jak ją omotał oszust – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3281 - piątek, 19.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” Andrzej trafił z powrotem do Polski za sprawą brawurowej akcji Celiny (Orina Krajewska), przeprowadzonej za pieniądze Cezarego (Marcel Opaliński). Brońska przetransportowała oszusta z Dubaju, zlecając część zadania wynajętym komandosom i korzystając z pomocy Łukasza (Michał Rolnicki). Ostatni etap podróży Janusz Sikora przebył w kaftanie bezpieczeństwa w bagażniku jej samochodu. Dawnego bawidamka czeka już tylko upokorzenie i upadek – zasłużona kara za jego przestępstwa.

Rawiczowie razem w 3275. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina przeprowadzi się do domu Cezarego i Natalii (Maria Dejmek). Wystarczą jej dwie walizki i ich pokój gościnny. Syn i synowa wkrótce się przekonają, że wcale już nie zamierza zmieniać miejsca zamieszkania.

Józefina pozna Walczewską, ofiarę Andrzeja w 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Sytuacja finansowa Józefiny się ustabilizuje. W takim sensie, że nieszczęsnej ofierze bezwzględnego oszusta nie zostanie zupełnie nic, ale dzięki sprzedaży stadniny – która trafi w dobre ręce – nie będzie nad nią wisiała konieczność oddania jej bankowi. W 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia" umowa sprzedaży zostanie sfinalizowana. Etap w życiu Dżo związany z hodowaniem rasowych koni zostanie więc zamknięty. Wkrótce potem Rawiczowa spojrzy z dystansem na swoją przeszłość i nieszczęsny romans z Andrzejem. Spotka go w komisariacie po raz pierwszy od chwili, kiedy poszła spać przygotowana do wylotu do Finlandii na swój bajeczny, śnieżny ślub, który nigdy nie doszedł do skutku. Przy okazji pozna także niejaką Walczewską, inną ofiarę Janusza Sikory, która opowie jej swoją historię...