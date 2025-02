Barwy szczęścia, odcinek 3153: Henryk zacznie grozić Madzi! Wystraszy się akcji „Szoku”

„Barwy szczęścia" odcinek 3153 - czwartek, 20.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Prawo stanie po stronie gwałciciela, nie jego ofiary. Henryk nie poniesie żadnych prawnych konsekwencji gwałtu na Madzi. Ale dzięki determinacji Oliwki, która lojalnie wspiera przyjaciółkę i nie pozwala jej pogrążyć się do reszty w depresji, dziewczyny wpadną na pomysł, jak przekuć klęskę w zwycięstwo. Zorganizują specjalny pokaz mody z udziałem ofiar gwałcicieli, by nagłośnić przestępstwa wobec kobiet.

Pokaz Madzi i Oliwki zgodzi się nagłośnić w „Szoku” Weronika. W Feel Good wesprze go była prostytutka Dominika. Tak w 3146. odcinku serialu "Barwy szczęścia" powstanie kampania społeczna poświęcona wsparciu ofiar gwałtów, którą będą rozwijać Madzia, Oliwka, Weronika i Grażyna.

Groźby Henryka wobec Madzi w 3153. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3153. odcinku serialu "Barwy szczęścia" kampania społeczna wsparcia ofiar gwałtów nabierze rumieńców. Już nie tylko Madzia, Oliwka i Grażyna będą jej twarzami w związku ze specjalnym pokazem mody. Dominika, Renata i ostatecznie także Sonia wezmą w niej udział z ramienia Feel Good. W przedsięwzięcie zaangażuje się również Celina (Orina Krajewska), która poprowadzi warsztaty z samoobrony. Henryk będzie śledził te poczynania z coraz większymi obawami. Prawo zawiodło Madzię i stary Kępski był pewien, że kolejny gwałt mu się upiekł. Ale medialny szum wokół jego przestępstwa to co innego. Zwłaszcza jeśli akcji wspierającej pokrzywdzone kobiety patronuje „Szok”, dzięki Weronice. To może się dla niego – biznesmena – bardzo źle skończyć. Nagłośnienie gwałtu w mediach zrobi z niego oficjalnie tego kim jest – pełnego pogardy dla kobiet gwałciciela, który od lat unika kary, bo zastrasza albo przekupuje swoje ofiary. Teraz będzie chciał zrobić to samo z Madzią. Zacznie jej grozić! To będzie świadczyć o tym, że się jej boi. Ale przestępca zapędzony w kozi róg staje się jeszcze niebezpieczniejszy. Madzia nie ulegnie jego groźbom – czy Kępski posunie się do ataku na nią, by ją uciszyć…?