Barwy szczęścia, odcinek 3125: Henryk wszystkiego się wyprze! Obróci sytuację na swoją korzyść i zrobi z siebie ofiarę

„Barwy szczęścia" odcinek 3125 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Madzia przeżyła prawdziwą gehennę, kiedy stary Kępski wprosił się do jej mieszkania i ją zgwałcił. Oprawca nie zawahał się ukraść jej kluczy do mieszkania i wrócić do niej następnego ranka, sam otwierając sobie drzwi. Biedna dziewczyna była przerażona, ale i zdeterminowana – zdołała odgonić gwałciciela nożem. A on, wychodząc, odgrażał się, że „jeszcze porozmawiają”.

W 3125. odcinku serialu "Barwy szczęścia" stary Kępski obwini Madzię

W 3125. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia pójdzie z Natalią do prokuratury. Zwoleńska spodziewa się, że Henryk zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, ale jak będzie, jeszcze się okaże… Na razie ojcem zajmie się Tomasz, który będzie się od niego domagał prawdy. Stary Kępski wszystkiemu, oczywiście, zaprzeczy i nazwie Madzię protekcjonalnie małolatą, zmyślającą brednie. I nie tylko to. Henryk odwróci kota ogonem robiąc z niej kłamczuchę, która sfabrykowała całą historię, by nie oddawać mu pieniędzy, dwudziestu tysięcy...

W 3125. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kodur zabierze Henryka na komendę

W 3125. odcinku serialu "Barwy szczęścia" rozmowę Tomasza z ojcem przerwie nadejście Kodura. Marcin nakaże Henrykowi, by ten pojechał z nim na komendę. Polecenie komisarza mocno wzburzy gwałciciela:

- To jakaś paranoja, wymysły jakiejś... - tu urwie dochodząc szybko do wniosku, że obrażanie swojej ofiary w obecności policjanta raczej mu się nie przysłuży. W komisariacie Kępski będzie dalej szedł w zaparte i robił z siebie ofiarę Madzi.

(cytat za: Swiatseriali.interia.pl)

Barwy szczęścia. Madzia zgłosi na policji, co jej zrobił Kępski