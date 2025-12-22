Barwy szczęścia, odcinek 3282: Józefina zawrze pakt z Walczewską. Razem zdecydują o przyszłości oszusta Andrzeja – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3282 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Rawiczów przerazi nowina przekazana im przez Celinę (Orina Krajewska) – Józefina będzie ją namawiać na przeprowadzenie zabójstwa Andrzeja za murami więzienia.

Józefina musi spotkać się z psychiatrą - odcinek 3282 "Barw szczęścia"

W 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia (Maria Dejmek) usłyszy od Cezarego (Marcel Opaliński), że jej teściowa chce zabić Andrzeja. Choć trudno będzie jej w to uwierzyć, mąż przekona ją, że nie należy lekceważyć tego, co powiedziała mu Celina. I że znalezienie odpowiedniej osoby będzie dla niej tylko kwestią czasu. Rawicz pożałuje, że sprowadził Zastoję do Polski, najwyraźniej na zgubę Józefiny. Natalia zasugeruje, by namówić ją na wizytę u psychiatry.

Józefina zawiąże pakt z Walczewską w 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Tymczasem w 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia" właśnie wtedy, kiedy Cezary będzie usiłował dodzwonić się do Józefiny, ona spotka się w parku z Walczewską i zapyta ją, czy przemyślała jej propozycję załatwienia Andrzeja w więzieniu wspólnymi siłami. Nowa znajoma będzie mieć wątpliwości:

- To bardzo niebezpieczne.

- Ale konieczne! Ten drań przeżył całe życie na koszt innych, ale wczasy na koszt państwa to zdecydowanie za dużo.

- Ale ja nie wiem, jak się załatwia takie sprawy. Gdzie szukać… wie pani, kogo…

- Znajdziemy – odpowie jej Dżo z tajemniczym uśmiechem na ustach.