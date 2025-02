Barwy szczęścia, odcinek 3151: Justin wreszcie wróci z Sycylii, ale nie będzie już z Reginą

„Barwy szczęścia" odcinek 3151 - wtorek, 18.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3151 odcinku „Barw szczęścia” z Sycylii w końcu wróci i Justin! I choć Ola, do której mocno się zbliży po bolesnym rozstaniu z Reginą, będzie namawiać go, aby został z nią już na stałe na wyspie, to ostatecznie Skotnicki się na to nie zdecyduje.

Co prawda, zostanie tam nieco dłużej niż Falkowscy, którzy wrócą do Polski tuż po tym, gdy Justin nakryje ich na pocałunku i wówczas sam zdecyduje się odejść, zostawiając Reginie list pożegnalny, to nie skończy tam na zawsze. Tylko pobędzie do czasu, aż w końcu dojdzie do siebie i pozbiera się po odejściu Czapli. I w 3151 odcinku „Barw szczęścia” będzie już gotowy na powrót do Polski!

Justin wróci z powrotem do Polski w 3152 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3151 odcinku „Barw szczęścia” Justin zjawi się z powrotem w Warszawie i to w momencie, gdy Regina będzie pakować się do wyjazdu z Frankiem (Mateusz Banasiuk) i Kamilkiem (Władek Domański) do Bydgoszczy.

Zdradzamy, że Czapla po odrzuceniu przez kochanka, zdecyduje się jednak ratować swoje małżeństwo i całą rodziną przenieść się do niego, rezygnując tym samym ze swojego fitness klubu i koncertów w hotelu Stańskich, gdzie w 3151 odcinku „Barw szczęścia” w końcu wróci i Justin! I choć Regina od razu do niego poleci, jak tylko dowie się o jego powrocie, to jednak nie wpłynie to na zmianę decyzji kochanków o rozstaniu, które zostanie utrzymane…

Regina i Justin już do siebie nie wrócą w 3151 odcinku „Barw szczęścia”!

Szczególnie, że już w 3152 odcinku „Barw szczęścia” Skotnicki postanowi zrezygnować z domu, który wcześniej wynajął dla Reginy, gdyż po ich rozstaniu i powrocie Czapli do męża, jak i ich wspólnym wyjeździe do Bydgoszczy nie będzie mu on już potrzebny.

I choć na szczęście Justin szybko znajdzie na niego kupca, to jednak z pewnością w 3152 odcinku „Barw szczęścia” na próżno będzie mu się z tego cieszyć. I nic dziwnego, gdyż właśnie tam miał zaczynać swoje szczęśliwe życie z ukochaną u boku. A teraz już nic mu z tego nie pozostanie…