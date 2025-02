Barwy szczęścia, odcinek 3145: Regina oszaleje z zazdrości o Justina! Franek znajdzie jej następczynię

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin zerwie z Reginą! Rozstaną się we Włoszech i wróci z Frankiem do Polski

"Barwy szczęścia" odcinek 3145 – poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3145 odcinku „Barw szczęścia” podstępny plan Franka, który przyleci za Reginą i Justinem aż na Sycylię zadziała! Falkowski postanowi zrobić wszystko, aby odzyskać żonę, ale tym razem skupi się już nie na niej, a swoim rywalu! Mąż pianistki zacznie uprzykrzać życie Skotnickiemu, a na dodatek będzie chodził za parą krok w krok.

Do czasu aż nie pozna atrakcyjnej Emmy, zmienniczki Alessandry (Michalina Robakiewicz) z recepcji hotelu, w którym zatrzyma się cała trójka, co oczywiście postanowi wykorzystać. Zdradzamy, że Franek zaoferuje pięknej Włoszce pieniądze za uwiedzenie Justina, na co kobieta przystanie i już w 3145 odcinku „Barw szczęścia” osiągnie swój cel!

Franek wynajmie Emmę, aby uwiodła Justina w 3145 odcinku „Barw szczęścia”!

A wszystko przez to, że w 3145 odcinku „Barw szczęścia” Justin zaprosi na romantyczny rejs nie tylko swoją ukochaną Reginę, ale także i atrakcyjną Emmę, co już nie spodoba się jego kochance. A już tym bardziej, gdy zobaczy jak Włoszka się do niego klei.

I to do tego stopnia, że aż trudno będzie ukryć jej zazdrość o Skotnickiego, przed którym już wcześniej będzie ją ostrzegał mąż. Ale czy w 3145 odcinku „Barw szczęścia” Justin faktycznie ulegnie Emmie i zostawi dla niej Reginę? A właśnie, że nie i to wyłącznie z winy Franka, który wpadnie we własne sidła!

Intryga Falkowskiego wyjdzie na jaw w 3145 odcinku „Barw szczęścia”, ale mąż Reginy i tak osiągnie swój cel!

W 3145 odcinku „Barw szczęścia” Skotnicki zauważy, jak Falkowski wręcza Emmie pieniądze i od razu domyśli się, że rywal ją wynajął, aby namieszała w jego związku z Czaplą. Oczywiście, Justin natychmiast doniesie o tym ukochanej, a wściekła Regina aż nie będzie mogła w to uwierzyć i od razu postanowi rozmówić się z mężem.

Tyle tylko, że w 3146 odcinku „Barw szczęścia” Franek będzie miał ku temu zaskakujące wytłumaczenie, które jednak zmieni wszystko! A to dlatego, że Justin finalnie da za wygraną, zostawi Reginie list pożegnalny i postanowi po cichu zniknąć z życia ukochanej, która wróci z mężem z powrotem do Polski. A on zostanie na Sycylii, ale zamiast do Emmy zbliży się jednak do Alessandry, czego Czapla znów nie będzie w stanie przeboleć…