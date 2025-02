Barwy szczęścia, odcinek 3140: Justin po szokującym wyroku Henryka zerwie z nim współpracę! Bruno nie zdoła go powstrzymać

Barwy szczęścia, odcinek 3144: Justin zostawi Reginę dla pięknej Włoszki? Franek zrobi wszystko, by rozdzielić go z Reginą!

"Barwy szczęścia" odcinek 3140 - poniedziałek, 03.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3140 odcinku „Barw szczęścia” szokujący finał sprawy zboczonego Henryka zaskoczy nie tylko pokrzywdzoną przez niego Madzię (Natalia Sierzputowska), czy jej przyjaciółkę Oliwkę (Wiktoria Gąsiewska), która nawet w geście solidarności odejdzie z hotelu Stańskich, gdy Bruno (Lesław Żurek) stanie po stronie zwyrodnialca, ale i jej przyjaciela Justina!

I choć Skotnicki już wcześniej wyrzuci Kępskiego z hotelu, jak tylko dowie się od Zbrowskiej, co senior zrobił Madzi i zapowie, że jeśli Henryk okaże się faktycznie niewinny, to przeprosi go i pozwoli wrócić, to w 3140 odcinku „Barw szczęścia” nie dotrzyma słowa! Mimo iż sprawa Kępskiego seniora faktycznie zostanie umorzona!

Justin zacznie mieć wyrzuty sumienia względem Madzi w 3140 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3140 odcinku „Barw szczęścia” Justin nie będzie mógł dojść do siebie po wyroku Henryka! Tym bardziej, iż będzie miał ogromne wyrzuty sumienia, że swoimi zeznaniami wraz z Reginą (Kamila Kamińska) tylko jej zaszkodzą, gdyż po przyciśnięciu przez Kodura (Oskar Stoczyński) oboje potwierdzą, iż Madzia nieźle się wstawiła na koncercie artystki.

I wówczas to Kępski będzie na wygranej pozycji, tym bardziej, że będzie miał także inne zabezpieczenie w postaci pieniędzy, które przed brutalnym atakiem wysłał Madzi. I to właśnie z niej senior zrobi tą złą i dzięki temu uniknie odpowiedzialności, gdyż w 3139 odcinku „Barw szczęścia” jego śledztwo w jego sprawie zostanie umorzone, a on nie poniesie kary, za to co zrobił przyjaciółce Justina!

Skotnicki zdecydowanie stanie po stronie pokrzywdzonej przyjaciółki w 3140 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale w 3140 odcinku „Barw szczęścia” Skotnicki wymierzy zboczonemu Kępskiego własną odpowiedzialność i nie dość, że nie wywiąże się ze swoich słów i za nic go nie przeprosi, to jeszcze nie pozwoli mu wrócić do hotelu Stańskiego!

Mimo iż w 3140 odcinku „Barw szczęścia” Bruno będzie się ku temu zdecydowanie sprzeciwiał. I nic dziwnego, gdyż bez pieniędzy inwestora nie będzie w stanie spłacić Bożeny (Marieta Żukowska), a co za tym idzie zatrzymać hotelu. I stąd pojawi się u niego obawa, że za Henrykiem mógłby pójść i jego syn Tomek (Jakub Sokołowski), a on straciłby wszystko.

Kępscy wycofają się z inwestowania w hotel Stańskiego w 3140 odcinku „Barw szczęścia”?

Tym bardziej, że w 3140 odcinku „Barw szczęścia” Justin nie będzie miał wobec niego żadnej litości i zdecydowanie zerwie z nim współpracę, opowiadając się w ten sposób jednoznacznie po stronie podwójnie pokrzywdzonej Madzi.

I wówczas w 3140 odcinku „Barw szczęścia” Stański znajdzie się w kropce, gdyż po szokującym wyroku Tomasz nagle zmieni front i faktycznie przejdzie na stronę zboczonego ojca, czym mocno zaskoczy Oliwkę! Czy zatem po ruchu Skotnickiego, Kępscy wycofają się z biznesu? Przekonamy się już niebawem!