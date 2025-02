Barwy szczęścia, odcinek 3141: Oliwka zerwie z Tomaszem?! Wścieknie się, gdy Kępski stanie po stronie ojca manipulatora!

"Barwy szczęścia" odcinek 3141 - wtorek, 04.03.2025, o godz. 20.05 w TVP

Nie tak miało to wyglądać. W 3141 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do jednej z najostrzejszych kłótni w związku Tomka i Oliwki. Zbrowska będzie miała nadzieję, że jej ukochany wreszcie odetnie się od ojca i przejrzy na oczy. Tymczasem on, zamiast wesprzeć pokrzywdzoną Madzię, zacznie usprawiedliwić Henryka. Kępski uzna, że mimo wszystko to jego najbliższa rodzina i nie może tak po prostu przekreślić ojca. Oliwka nie będzie mogła uwierzyć, w to co usłyszy. Wybuchnie gniewem i nie będzie w stanie zrozumieć postępowania Tomasza.

Kiedy w 3141 odcinku serialu "Barwy szczęścia" emocje opadną, Oliwka spróbuje zrozumieć dezycję Tomasza, ale im więcej będzie o tym myśleć, tym bardziej stanie się dla niej jasne, że w tej kwestii nie dojdą do porozumienia. Czy Zbrowska w ogóle będzie w stanie dalej być w relacji z człowiekiem, z którym poglądy będą tak odmienne?

Tomasz w 3141 odcinku "Barw szczęścia" stanie po stronie ojca! Oliwka nigdy mu tego nie zapomni?

Oliwka w 3141 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie mogła przestać myśleć o słowach Tomasza. Kobieta zacznie dostrzegać, że mają zupełnie różne wartości, a to, co jeszcze niedawno budowali razem, nagle zaczyna się rozpadać. Tomasz natomiast nie zauważy od razu, jak poważne konsekwencje mogą mieć jego wybory. W 3141 odcinku "Barw szczęścia" będzie przekonany, że Oliwka przesadza i że ich związek przetrwa tę próbę. Ale czy na pewno?

Nietypowy pokaz mody Madzi w 3142 odcinku "Barw szczęścia" zrobi furorę?

Tymczasem w 3142 odcinku "Barw szczęścia" Madzia i Oliwka postanowią zawalczyć o sprawiedliwość w inny sposób. Wspólnie wpadną na pomysł zorganizowania pokazu mody, w którym modelkami będą kobiety, które doświadczyły przemocy! Chcą pokazać im, że mogą być silne, piękne i nie muszą się wstydzić tego, co je spotkało. Pomysł od razu spotka się z ogromnym entuzjazmem. Madzia zaproponuje współpracę Weronice (Maria Świłpa), a ich inicjatywa zacznie nabierać rozpędu. Czy ten odważny projekt zrobi prawdziwą furorę i zdemaskuje Henryka? O tym przekonamy się już niebawem.