Barwy szczęścia, odcinek 3126: Tomasz dowie się, jak ohydny Henryk skrzywdził przed laty Grażynę! Pomogła mu w tym matka – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3126 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3126 odcinku „Barw szczęścia” Tomasz umówi się z Grażyną, jak tylko Oliwka powie mu o ataku zboczonego Henryka na Madzię i uświadomi go w tym, że jej przyjaciółka nie była pierwsza i jedyna!

Ukochana Kępskiego ujawni mu, że w przeszłości jego ojciec skrzywdził w ten sam sposób jego byłą kochankę, co będzie dla niego prawdziwym szokiem. Do tego stopnia, że od razu postanowi skonfrontować się z seniorem, ale przeszkodzi mu w tym policja, która zabierze go na komendę, w związku ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Madzię. Dlatego w 3126 odcinku „Barw szczęścia” wybór Kępskiego padnie na Wiracką!

Tomasz pozna szokujące kulisy ataku zboczonego ojca sprzed lat w 3126 odcinku „Barw szczęścia”!

Oczywiście, w 3126 odcinku „Barw szczęścia” Grażyna zgodzi się spotkać z Tomaszem, aby opowiedzieć mu o traumie, jaką w przeszłości zgotowali jej jego rodzicie, co będzie dla niego jeszcze większym szokiem! Grażyna ujawni mu, że przed laty nie tylko zboczony Henryk mocno ją skrzywdził, ale także i jego żona, a jego matka, która doskonale o wszystkim wiedziała! I wcale nie zaoferowała jej pomocy! A wręcz przeciwnie szantaż i pieniądze!

- Chciałam to przerwać, pójść na policję… I wtedy przyszła do mnie Wanda. Próbowała szantażować... A kiedy to się nie udało, zaproponowała, że przepiszą na mnie mieszkanie - w zamian za milczenie. Zgodziłam się. Sprzedałam się za mieszkanie… - zdradzi Grażyna.

- Czekaj… To moja matka... o wszystkim wiedziała?! - oburzy się Tomasz.

Kępski skonfrontuje się z rodzicami w 3126 odcinku „Barw szczęścia”!

I wówczas w 3126 odcinku „Barw szczęścia” wzburzony Tomasz natychmiast zdecyduje się skonfrontować z obojgiem rodziców. Tym bardziej, że po przesłuchaniu przez policję zboczony Henryk nie zostanie zatrzymany tylko wróci z powrotem na wolność, ale już nie do hotelu Stańskich, gdzie nie wpuści go zaalarmowany Justin (Jasper Sołtysiewicz), tylko do domu do swojej żony Wandy! I znów zacznie się wszystkiego wypierać!

- Nie było żadnego gwałtu, ani wtedy, ani teraz! - spróbuje wybielać się Henryk.

- Nie zgwałciłeś Grażyny? - dopyta wymownie Tomasz.

- Nie! Przyznaję, mieliśmy romans… - zacznie Kępski, ale wściekły syn wejdzie mu w słowo - Z moją dziewczyną?!

- Byłą dziewczyną! I uwierz mi, że żałuję każdego dnia, że dałem się uwieść... Ale gwałt? Nie, mój drogi, nic z tych rzeczy! - zboczeniec stanowczo zaprzeczy.

Ale Tomasz w 3126 odcinku „Barw szczęścia” tak łatwo nie odpuści! I to nie tylko swojemu zboczonemu ojcu, ale także i matce, która o wszystkim wiedziała i nic z tym nie zrobiła! I wówczas dopiero zobaczy, że jest tak samo obłudna jak on! I aż nie będzie mógł w to uwierzyć...

- A ty o wszystkim wiedziałaś? - wyrzuci jej Tomasz.

- Dowiedziałam się i… chociaż nie było mi łatwo... wybaczyłam – przyzna Wanda.

- Przekupiliście ją! - wytknie im syn.

- Tak, taką wyznaczyła cenę za swoje milczenie… - wyjaśni mu matka.

- Zapłaciłem rachunek za swój błąd… i już do tego nie wracajmy! - poprosi zboczeniec.

- Ale ja będę wracał! - zapewni go Kępski, po czym wprost zapyta - Co zrobiłeś Madzi?

- Nic! Posłuchaj... One ostatnio się zwąchały, prawda? Grażyna od początku miała taki plan: wyciągnąć ode mnie kasę... Teraz Madzia próbuje zrobić to samo! Ale jej się nie uda… - Henryk będzie kłamał jak z nut.

- I co, ona też cię uwiodła?! - zakpi z niego syn.

- Nie, nic z nią się nie wydarzyło! Gówniara kłamie! - senior nie ustąpi, ale Tomasz już w nic mu nie uwierzy - Wszyscy kłamią, tylko nie ty!

