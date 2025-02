Barwy szczęścia, odcinek 3126: Justin wyrzuci zboczonego Henryka z hotelu! Nie pozwoli mu wrócić, póki nie wyjaśni się sprawa z Madzią – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3144: Justin zostawi Reginę dla pięknej Włoszki? Franek zrobi wszystko, by rozdzielić go z Reginą!

"Barwy szczęścia" odcinek 3126 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3126 odcinku „Barw szczęścia” Henryk wróci do hotelu Stańskich po przesłuchaniu przez Kodura (Oskar Stoczyński). Policjant nie zatrzyma zboczonego seniora, który wykorzystał Madzię, a jedynie wysłucha jego wersji, po czym puści go wolno. A Kępski tak jak gdyby nic się nie stało, wróci z powrotem do pracy, gdzie jego widok aż wstrząśnie Oliwką.

Do tego stopnia, że Zbrowska otwarcie wygarnie mu, co o nim myśli, dzięki czemu i Justin w końcu dowie się, co zaszło między nim, a jego przyjaciółką. Ale w 3126 odcinku „Barw szczęścia” Skotnicki nie będzie chciał, aby świadkami ich kłótni był cały hotel, dlatego zaprosi Henryka i Oliwkę do gabinetu Bruna, gdzie dokończą rozmowę.

Justin uniemożliwi Henrykowi powrót do hotelu w 3126 odcinku „Barw szczęścia”!

Oczywiście, w 3126 odcinku „Barw szczęścia” Kępski zacznie odpierać zarzuty Oliwki i nie przyzna się do skrzywdzenia Madzi. Henryk zacznie zapewniać przyjaciół swojej ofiary o tym, że jest niewinny, choć jego sprawa wcale się nie skończy! I to wystarczy Justinowi, aby wyrzucić go z hotelu!

- Czyli mam rozumieć, że sprawa została umorzona? - zapyta Justin.

- To już nie zależy ode mnie - rzuci Henryk, a gdy biznesmen każe mu się jasno określić, to w końcu przyzna - No są jeszcze jakieś czynności wyjaśniające…

- Czyli nie - zauważy Skotnicki, a gdy Kępski potwierdzi, że formalnie faktycznie tak jest, to zastępca Stańskiego w 3126 odcinku „Barw szczęścia” postawi sprawę jasno - Dobrze, w takim razie dla dobra hotelu bardzo proszę, aby pan go opuścił!

- Żartujesz? - zaśmieje się senior.

Wściekły Kępski zacznie się stawiać Skotnickiemu w 3126 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3126 odcinku „Barw szczęścia” Henryk aż nie będzie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. A już tym bardziej, nie będzie miał zamiaru stosować się do polecenia Justina. Szczególnie, że w jego mniemaniu będzie chciał go wyrzucić i z jego miejsca. Ale Justin szybko wyprowadzi go z błędu!

- Ustalmy fakty. Jestem u siebie i nie możesz mnie tak po prostu wyprosić – zdenerwuje się Henryk.

- Panie Henryku, pan nie jest u siebie. Pan jest jedynie inwestorem – poprawi go Justin.

- Udziałowcem – przypomni mu Kępski.

- Właścicielem hotelu jest Bruno Stański, a ja nim zarządzam w jego imieniu. I bardzo pana proszę, aby pan w tej chwili wyszedł – powie stanowczo Skotnicki.

Jednak mimo tego w 3126 odcinku „Barw szczęścia” zboczeniec tak łatwo się nie podda! Ale i Justin nie będzie miał zamiaru mu ustępować i postawi sprawę jasno. I w tej sytuacji Henryk nie będzie miał już innego wyboru jak tylko opuścić hotel.

- A jeśli nie, to co? Usuniesz mnie siłą? - zacznie kpić senior.

- Wolałabym tego uniknąć dla dobra interesu, którego pan również jest udziałowcem. Poczekajmy aż sprawa się wyjaśni. Jeśli się okaże, że pan jest niewinny, to pan wróci, ja pana przeproszę. Ale do tego czasu dla dobra hotelu bardzo bym prosił, aby pan się tu nie pokazywał – zakończy biznesmen.

Barwy szczęścia. Henryk na wolności! Oliwka wpadnie w szał na widok oprawcy Madzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.