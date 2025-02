Barwy szczęścia, odcinek 3126: Henryk na wolności! Oliwka wpadnie w szał na widok bezkarnego oprawcy Madzi - ZDJĘCIA, WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3126 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Obrzydliwy Henryk w 3126 odcinku "Barw szczęścia" nie poniesie żadnej kary za to, co zrobił Madzi. Chociaż okrutnie wykorzystana dziewczyna zgłosiła na policji, jak się skończył wieczór w towarzystwie biznesmena, to jej zeznania nie wystarczą, by Kępski skończył za kratkami.

Henryk obciąży Madzię zeznaniami w 3125 odcinku "Barw szczęścia". Zrobi z niej intrygantkę i naciągaczkę

Po zatrzymaniu przez Marcina Kodura (Oskar Stoczyński) już w 3125 odcinku "Barw szczęścia" Henryk trafi na przesłuchanie, ale nie przyzna się do niczego. Przeciwnie, zezna, że oskarżenia Madzi to kłamstwo, że bezwzględna intrygantka, która wyciągnęła od niego pieniądze! Nie chciała oddać 20 tysięcy, więc wymyśliła całą aferę.

Ostre starcie Henryka z Oliwką w 3126 odcinku "Barw szczęścia"

Następnego dnia, w 3126 odcinku "Barw szczęścia" bezkarny Henryk zjawi się w hotelu Bruna, którego jest inwestorem, jak gdyby nic się nie stało. Na jego widok Oliwka od razu wpadnie w szał. Nie będzie mogła patrzeć na oprawcę Madzi, który do tego jest ojcem jej ukochanego Tomasza (Jakub Sokołowski).

Barwy szczęścia. Henryk na wolności! Oliwka wpadnie w szał na widok oprawcy Madzi

- Wypuścili pana? Jak to możliwe? - A dlaczego mieliby mnie nie wypuścić? Przecież to zwykła pomyłka! Ja nic nie zrobiłem! - Gwałt teraz nazywa się zwykłą pomyłką? Oszalał pan? - Moja panno, wypraszam sobie takie insynuacje! - To nie są żadne insynuacje! - krzyknie przyjaciółka Madzi.

By uniknąć skandalu Justin (Jasper Sołtysiewicz) w 3126 odcinku "Barw szczęścia" zaproponuje Oliwce i Henrykowi spokojną rozmowę w jego gabinecie. Ale to wcale nie ostudzi emocji! Bo Oliwka nie będzie mogła znieść tego, że drań, który skrzywdził Madzię jest na wolności i tego robi z siebie jej ofiarę, zarzucając dziewczynie kłamstwo.