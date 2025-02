Barwy szczęścia, odcinek 3139: Regina i Justin uciekną przed Frankiem! Zaczną nowe życie we Włoszech – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3139 - piątek, 28.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3139 odcinku „Barw szczęścia” Regina i Justin zaczną nowe życie z daleka od Franka! A wszystko przez to, że oboje będą mieli już serdecznie dość męża Czapli, który nie pogodzi się z ich rozstaniem i będzie robił wszystko, aby odzyskać żonę!

Zdradzamy, że zdeterminowany Falkowski wróci z Bydgoszczy, ale przegra już na starcie, gdyż ukochana w końcu przyzna mu się do związku ze Skotnickim, z którym nawet postanowi zamieszkać, gdy ten wynajmie dla nich dom.

I wówczas załamany Franek znów poszuka zapomnienia w alkoholu, ale gdy wytrzeźwieje, to postanowi na nowo stanąć do walki o żonę! Falkowski zacznie śledzić swojego rywala, a nawet nachodzić go w domu, ale na tym nie poprzestanie, gdyż zjawi się także na koncercie Reginy w hotelu Stańskich i nawet na „jego ziemi” spróbuje wyprowadzić go z równowagi! Ale ostatecznie w 3139 odcinku „Barw szczęścia” mu się to nie uda!

Regina i Justin wylecą do Włoch w 3139 odcinku „Barw szczęścia”!

A to dlatego, że w 3139 odcinku „Barw szczęścia” kochankowie przed nim uciekną! Zdradzamy, że Justin zaproponuje Reginie romantyczną podróż do Włoch, gdzie w końcu będą mogli pobyć trochę sami bez narzucania się i knucia Franka.

I choć Czapla nie od razu się zgodzi, to gdy Falkowski nie odpuści i znów zacznie ją nachodzić, to finalnie w 3139 odcinku „Barw szczęścia” się na niego zdecyduje! Artystka przyjmie propozycję ukochanego i zgodzi się z nim wyjechać do Włoch, czym oczywiście nie ucieszy męża! A wręcz przeciwnie, gdyż tylko go dodatkowo rozwścieczy i da temu upust przy żonie. Ale już nic tym nie wskóra, gdyż Czapla nie zmieni zdania!

Czy Czapla i Falkowski jeszcze wrócą w „Barwach szczęścia”?

W 3139 odcinku „Barw szczęścia” kochankowie wylecą do Włoch, gdzie wspólnie zaczną nowy rozdział w swoim życiu i to z daleka od Franka. Czy zdecydują się tam zostać na stałe? Wydaje się, że nie, gdyż przecież na miejscu będzie ich trzymał biznes Reginy, z którego wcześniej nie chciała zrezygnować, gdy mąż proponował jej przeprowadzkę do Bydgoszczy.

A na dodatek jeszcze koncerty w hotelu Stańskich, z których Bruno (Lesław Żurek) nie zrezygnuje, gdy w końcu Justin przyzna mu się, że są razem, gotowy na to, aby odejść z hotelu. Ale i z niego szef nie będzie chciał rezygnować, zatem zakochani będą mieli, do czego wracać. Ale może w 3139 odcinku „Barw szczęścia” zadecydują inaczej, skoro Czapla będzie gotowa rzucić wszystko i wyjechać z ukochanym tak samo jak wcześniej on dla niej? Przekonamy się niebawem!