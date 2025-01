Barwy szczęścia, odcinek 3131: Zakochany Justin wynajmie dom dla Reginy! Odejdzie z pracy – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3131 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3131 odcinku „Barw szczęścia” zakochany Justin postanowi już dłużej nie kryć się ze swoimi uczuciami do Reginy! Do tego stopnia, że w końcu zdecyduje się przyznać przed Brunem, że zupełnie stracił głowę dla pięknej pianistki, która gra koncerty w jego hotelu, co oczywiście mu się ne spodoba! A to dlatego, że Stański już wcześniej go uczulał, aby tak jak on nie wplątał się w romans w pracy, ale Skotnicki go nie posłuchał, gdyż jego uczucie do Czapli okazało się silniejsze. Podobnie zresztą jak szefa do Karoliny (Marta Dąbrowska), którzy teraz będą razem. I właśnie takiego scenariusza będzie oczekiwał i Justin. Szczególnie po rozstaniu Reginy z Frankiem (Mateusz Banasiuk) i ich pierwszej wspólnej nocy, po której on już całkiem przepadnie. Dlatego w 3131 odcinku „Barw szczęścia” będzie gotowy nawet odejść z pracy, aby tylko być z ukochaną!

Regina i Justin zamieszkają razem w 3131 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale na tym w 3131 odcinku „Barw szczęścia” zaślepiony Skotnicki nie poprzestanie i postanowi pójść o krok dalej. A mianowicie zrealizować swój cel, o którym już wcześniej wspomni ukochanej. Zdradzamy, że Justin najpierw zaoferuje Reginie, aby wspólnie zamieszkali, a już w 3131 odcinku „Barw szczęścia” przygotuje dla Czapli niezwykłą niespodziankę i wynajmie dla nich dom, czym kompletnie ją zszokuje! Ale oczywiście pozytywnie, gdyż pod wpływem chwili, ukochana od razu rzuci mu się w ramiona i zacznie całować. Jednak potem przyjdzie chwila refleksji, gdyż Regina zda sobie sprawę, że będzie musiała jeszcze o wszystkim powiedzieć Frankowi, co wcale nie będzie dla niej łatwe, gdyż już wcześniej będzie nieco stopować Justina. Choć nie będzie chciała się już dłużej bronić przed własnym szczęściem!

Czapla wreszcie powie mężowi o związku ze Skotnickim w 3134 odcinku „Barw szczęścia”!

I w 3134 odcinku „Barw szczęścia” Czapla w końcu zbierze się na odwagę, aby powiedzieć o swoim nowym związku mężowi, co wcale go nie zdziwi. Tym bardziej, że już wcześniej Franek podejrzewał, że Regina i Justin mają się ku sobie, a teraz zyska potwierdzenie, że wcale się mylił. Choć to wcale nie będzie dla niego proste, gdyż on wciąż będzie kochał żonę, ale ona już nie będzie widzieć żadnych szans dla ich małżeństwa i już definitywnie wybierze kochanka! A odrzucony i kompletnie załamany Falkowski w 3134 odcinku „Barw szczęścia” postanowi znów zacząć topić swoje smutki w alkoholu. Ale czy Borys (Jakub Wieczorek) zdoła go przed tym powstrzymać? Przekonamy się już niebawem!