Barwy szczęścia, odcinek 3127: Regina i Justin zamieszkają razem? Padnie śmiała propozycja

Justin (Jasper Sołtysiewicz) będzie pewny swoich uczuć do Reginy (Kamila Kamińska). W 3127 odcinku "Barw szczęścia" postawi na śmiały krok, bo odważy się zacząć rozmowę o wspólnym mieszkaniu. Każdy zdaje sobie sprawę, że małżeństwo Czapli oficjalnie nie dobiegło końca, a Franek (Mateusz Banasiuk) chyba nie do końca zdaje sobie sprawę, w jak poważnej relacji znajduje się ukochana. Co prawda, wie o Kanadyjczyku, ale dopiero kolejne odcinki "Barw szczęścia" uzmysłowią mu prawdziwe plany i powagę uczuć Reginy do Justina.