Barwy szczęścia, odcinek 3131: Łukasz pocieszy Weronikę po postrzale Modrzyckiego! Nieźle na tym skorzysta - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3131 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3131 odcinku „Barw szczęścia” w redakcji „Szoku” dojdzie do przerażających scen! Zdradzamy, że uzbrojeni bandyci wrócą i w końcu dopadną Bondę, który zginie z ich rąk już na miejscu, z kolei postrzelony Modrzycki będzie walczył o życie w szpitalu gdzie czuwać przy nim będzie zrozpaczona Weronika. I nic dziwnego, gdyż przecież ta tragedia rozegra się nie tylko na oczach Ewuni (Gabriela Ziembicka), ale także i jej. Jednak dziennikarka zachowa zimną krew i od razu zorganizuje pomoc! Tym bardziej, że Błażej, w przeciwieństwie do Hieronima, jeszcze będzie żył! I w efekcie w 3131 odcinku „Barw szczęścia” prezes „Szoku” umrze, a redaktor naczelny wyląduje w szpitalu, gdzie lekarze rozpoczną dramatyczną walkę o jego życie!

Walka Modrzyckiego o życie szansą dla Sadowskiego w 3131 odcinku „Barw szczęścia”?

A to w 3131 odcinku „Barw szczęścia” stanie się ogromną szansą dla Łukasza, który po rozstaniu z Celiną (Orina Brońska) zostanie wyłącznie bez pracy, gdyż ukochaną zastąpi sobie Agnieszką (Katarzyna Tlałka)! Co prawda, natchniony ich wspólnymi chwilami znajdzie sobie nowe zajęcie i postanowi napisać powieść, ale po śmierci Bondy i walce Modrzyckiego o życie, możliwość powrotu na sam szczyt stanie przed nim otworem. Tym bardziej, że prezes gazety nie będzie miał już nic do gadania, a to właśnie on był wcześniej największym przeciwnikiem Sadowskiego, którego zastąpił właśnie Modrzyckim. Ale w 3131 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie szans na szybki powrót Błażeja do pracy, z czego obecny i w szpitalu przy Weronice, Łukasz zda sobie sprawę. O ile w ogóle obecny redaktor naczelny „Szoku” w ogóle przeżyje!

Łukasz znów będzie redaktorem naczelny „Szoku” w 3134 odcinku „Barw szczęścia”?

Choć nawet i to w 3132 odcinku „Barw szczęścia” dla Kornela (Jakub Bohosiewicz) nie będzie miało żadnego znaczenia, gdyż w tym samym czasie, co Modrzycki będzie walczył o życie, on będzie świętował ze Sławką (Ewelina Serafin) i Patrykiem (Konrad Skolimowski) śmierć Bondy, który wreszcie zniknie z ich życia raz na zawsze. Tym bardziej, że już będzie miał plan, aby przejąć jego wydawnictwo, o czym dziennikarze „Szoku”, robiący w tej sytuacji wszystko, aby ocalić gazetę, nie będą mieli żadnego pojęcia. Ale w 3134 odcinku „Barw szczęścia” już wszystko stanie się dla nich jasne, gdyż Jezierski faktycznie zostanie nowym prezesem „Szoku” i oficjalnie zaproponuje Sadowskiemu powrót nie tylko do gazety, ale także pełnienia funkcji redaktora naczelnego! Szczególnie, że i tak nie będzie przepadał za Modrzyckim, więc będzie mu wszystko jedno, czy Błażej przeżyje! Ale czy Łukasz przyjmie tą propozycję? Dowiemy się już niebawem!