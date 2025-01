Barwy szczęścia, odcinek 3128: Natchniony romansem Łukasz napisze powieść. Siostra Kasi rozpali jego zmysły

"Barwy szczęścia" odcinek 3128 - czwartek, 13.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Uczucie Agnieszki i Łukasza tylko się rozwinie. Nie ma raczej mowy o tym, że romantyczne uniesienia skończą się wraz z zakończeniem urlopu. Wręcz przeciwnie, zapowiada się nowy romans, a może nawet poważny związek?! Początkowo oboje nie będą przekonani, co właściwie do siebie czują i co tak naprawdę ich łączy. Wspólnie spędzony czas pokaże, że mają wiele wspólnego, ale przecież pozostaje kwestia Kasi... Agnieszka to siostra Górki, a w całym zmieszaniu nie pomoże fakt, iż Sadowscy nie mają nawet rozwodu... Mało tego, Kasia cały czas przebywa za kratami i chociaż Mariusz (Rafał Cieszyński) zostanie wypuszczony na wolność, w przypadku kobiety nadal nie ma o tym mowy. Co zrobią Agnieszka z Łukaszem? Każdy wyczuwa sporą niestosowność i pewien niesmak w kwestii rodzących się uczuć dziennikarza i kobiety.

Łukasz pochłonięty romansem dostanie olśnienia

Pikanterii sprawie romansowania Agnieszki i Łukasza dodadzą nowe plany Sadowskiego. Już w 3128 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz postanowi ulokować swoje emocje na papierze. Uzna, że kwitnące uczucie z Agnieszką to inspiracja do napisania powieści. Tym razem nie chodzi o grzebanie w sprawach bandytów, spisków i niebezpiecznych akcji. Łukasz poczuje romantyczną nutę...

Poważne plany Agnieszki i Łukasza

Zdradzamy, że kolejne odcinki "Barw szczęścia" przyniosą rozwój wydarzeń w życiu siostry Kasi i Łukasza. Oboje poczują, że to nie jest przelotna znajomość. Sadowski kompletnie zapomni o Celinie i skupi się tylko na wyjątkowej blondynce. Pytanie tylko, co dalej? Zdradzamy, że Łukasz zadeklaruje Agnieszce, że jego uczucia są szczere. Ona jednak będzie miała z tyłu głowy, że umawia się z obecnym mężem siostry... Nawet jeżeli wezmą rozwód, w obecnej chwili jest to właściwie niemożliwe, bo nie wiadomo nawet, czy i kiedy Górka wyjdzie z więzienia.