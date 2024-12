Barwy szczęścia, odcinek 3099: Porażający dramat Franka! Tak skończy po rozstaniu z Reginą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3099 - czwartek, 2.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3099 odcinku "Barw szczęścia" Franek będzie w totalnej rozsypce po rozstaniu z Reginą! Zrozpaczony Falkowski zatopi swoje smutki w alkoholu, po czym wyląduje na kanapie u Aldony i Borysa, gdyż do wspólnego mieszkania z żoną już nie będzie miał wstępu! A Grzelakowie oczywiście się nad nim zlitują, gdyż zrobi im się go szalenie żal. Tym bardziej, że w 3099 odcinku "Barw szczęścia" ich przyjaciel zupełnie nie będzie mógł pogodzić się z końcem ich małżeństwa. Szczególnie, iż myślał, że będą razem z Czaplą już na zawsze...

- Ludzie rozwodzą się, ale czas mija… Potem znajdują nową miłość, życie toczy się dalej… - spróbują pocieszyć i postawić go na nogi Grzelakowie.

- Nie dla mnie… Wierzyłem, że będziemy z Reginą ze sobą już na zawsze... - wyzna Franek, po czym szczerze ich zapyta - I co, tak po prostu przestała mnie kochać?!

Aldona wstawi się za Frankiem w Reginy w 3099 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3099 odcinku "Barw szczęścia" Aldona i Borys zgodnie dojdą do wniosku, że póki co Franek nic nie wskóra i zasugerują przyjacielowi, na razie na nią nie naciskał, tylko dał jej trochę czasu i przestrzeni! Dlatego zarekomendują mu nawet powrót do Bydgoszczy, o którym początkowo Falkowski nawet nie będzie chciał słuchać. Ale ostatecznie się na niego zdecyduje! Szczególnie, że wezwie go sama praca!

- Franek, spokojnie, daj jej czas! To jest za wcześnie! - uspokoi go Aldona.

- Ale co mam tak siedzieć bezczynnie i pozwolić temu ch... gówniarzowi Justinkowi (Jasper Sołttysiewicz), żeby zawracał jej w głowie? - zdenerwuje się Falkowski.

- Uważam, że im bardziej będziesz próbował Reginę kontrolować, im bardziej będziesz naciskał, tym wiesz ona bardziej będzie się odsuwać. Stary, może jedź do Bydgoszczy? - uzna Borys.

- To jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Pojedziesz, przewietrzysz głowę, zajmiesz ją czymś innym, skupisz się czymś innym - poprze męża Grzelakowa.

A Grzelakom w 3099 odcinku "Barw szczęścia" tak zrobi się żal Franka, że Aldona postanowi zainterweniować w jego sprawie u Reginy, która w przeciwieństwie do niego będzie ogromnie szczęśliwa z powodu ich rozstania. I nawet nie zdoła tego ukryć przed żoną Borysa. Dlatego nawet nie będzie chciała słyszeć o powrocie do swojego męża, a Grzelakowa prędko ją zrozumie!

- Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko - wyzna jej Regina.

- Nawet jeżeli to oznacza rozwód? - spyta ją Aldona, ale nic tym nie wskóra.

Grzelakowa szybko pożałuje pomocy Falkowskiemu w 3102 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3102 odcinku "Barw szczęścia" Franek nie skorzysta ze swojej szansy i kolejny raz zawiedzie swoją żonę! Falkowski nie wróci na czas, aby zająć się Kamilkiem (Władek Domański) na czas jej koncertu, przez co Regina będzie zmuszona poprosić o pomoc Grzelaków. Oczywiście, Aldona i Borys zgodzą zostać się z chłopcem, ale Grzelakowa w 3102 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie z tego zadowolona. A już tym bardziej, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl dowie się, że Falkowski zawalił, gdyż miał pępkowe kolegi, na którym za mocno popłynął!

- A tak opowiadał, jak to mu zależy na rodzinie... - zdenerwuje się Aldona.