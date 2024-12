Barwy szczęścia, odcinek 3102: Borys stanie w obronie Franka! Znów zawali opiekę nad synem

Barwy szczęścia, odcinek 3104: Kasia przyzna się Kodurowi do zabójstwa Szymańskiego, ale i tak nie zdoła uratować Mariusza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3102 - środa, 8.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Borys i Aldona będą świadkami postępującego kryzysu u Falkowskich. To już pewne, że strażak przegra walkę o żonę i dziecko, bo kolejny raz zawiedzie. Od dawna wybiera czas spędzony w pracy, zaniedbuje obowiązki i nie może dogadać się z Czaplą. Artystka weszła za to w bliższą relację z Justinem (Jasper Sołtysiewicz), a Falkowski uzna, że to właśnie Skotnicki jest winien wszystkiemu.

Borys stanie w obronie Franka w 3102 odcinku "Barw szczęścia"

Jak podaje portal światseriali.interia.pl Falkowski znów zawiedzie. Regina będzie miała zagrać koncert i zostawić Kamilka pod opieką ojca. On jednak nie odbierze telefonu.

- Miał się dziś zająć Kamilkiem, nie odzywa się - poskarży się Regina w 3102 odcinku "Barw szczęścia".

Wtedy Borys postanowi skontaktować się z przyjacielem, który jednocześnie wyzna mu prawdę. Strażak zabaluje podczas pępkowego kolegi i nie da rady przejąć opieki nad dzieckiem.

- A tak opowiadał, jak to mu zależy na rodzinie - zdenerwuje się Aldona.

- Wiesz, skarbulku. Każdy facet po rozstaniu potrzebuje jakoś odreagować - Grzelak stanie po stronie kolegi.

Borys porozmawia z Justinem w 3102 odcinku "Barw szczęścia"

Jak podaje wspomniany portal, Grzelak pojedzie do hotelu Stańskich, by przejąć opiekę nad Kamilkiem i pomóc Reginie. Kiedy jednak zobaczy Skotnickiego, postanowi wykorzystać okazję do rozmowy.

- Ich małżeństwo zaczęło się psuć od tych waszych koncertów - uzna bez ogródek Grzelak.

- Goście je bardzo lubią, ja też, ale... nie mam romansu z Reginą - jasno stwierdzi chłopak. - O związek trzeba dbać, a Franek wyjechał, zostawił żonę samą. To był jego wybór. Stracił ją, ale nie z mojej winy. I niech w końcu przyjmie to do wiadomości - Justin ostro wyrazi swoje zdanie na temat kryzysu małżeńskiego Czapli.

Panowie nie przewidzą, że Regina słyszy kawałek ich rozmowy, a słowa Justina zrobią na niej wrażenie.