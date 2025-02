Barwy szczęścia, odcinek 3135: Franek nie odpuści! Rozmówi się z Justinem i znów zawalczy o Reginę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3135 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3135 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Franek nie zamierza poddać się bez walki o swoje małżeństwo z Reginą. Mimo że jego żona coraz bardziej angażuje się w relację z Justinem, Franek postanowi działać i zawalczyć o miłość swojego życia. Czy jego determinacja przyniesie oczekiwane rezultaty?

Franek w 3135 odcinku "Barw szczęścia" wróci do Reginy? Rozmówi się z Justinem!

Franek w 3135 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zdecyduje się na odważny krok i pojawi się w miejscu pracy Reginy z pięknym bukietem róż. Będzie błagał ją o przebaczenie i próbował przekonać, że warto dać ich małżeństwu jeszcze jedną szansę. Jednak Regina, coraz bardziej zakochana w Justinie, poczuje się niezręcznie w tej sytuacji.

Choć Franek włoży w to całe serce, Regina znajdzie się w bardzo niezręcznej sytuacji. W końcu już wcześniej zdecydowała, że jej przyszłość to Justin, a teraz nie chce robić mu nadziei. Czy mimo wszystko da się przekonać do rozmowy z Frankiem? Czy widok byłego męża z kwiatami cokolwiek zmieni? A może jej uczucia do Justina okażą się silniejsze? Kiedy Franek zrozumie, że rozmowa z samą Reginą nie wystarczy, podejmie jeszcze bardziej desperacki krok! W 3135 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zdecyduje się na konfrontację z Justinem. To z nim będzie chciał ustalić, jak wygląda jego relacja z Reginą i czy faktycznie jest między nimi coś poważnego.

Odmieniony Franek w 3135 odcinku "Barw szczęścia"! Pokaże, że jest przykładnym ojcem

Franek wie, że jeśli chce odzyskać Reginę, musi nie tylko walczyć o jej miłość, ale i udowodnić, że jest odpowiedzialnym ojcem. W 3135 odcinku serialu "Barwy szczęścia" poświęci więcej czasu dziecku, by pokazać, że rodzina zawsze będzie dla niego najważniejsza.