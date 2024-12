Barwy szczęścia, odcinek 3095: Kolejne kłamstwo Franka przypieczętuje rozstanie. Regina rzuci męża na dobre - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3089: Małgorzata przejrzy zamiary Józefiny! Wykorzysta syna Cezarego, by skłócić go z Natalią - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3095 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Franek z Reginą rozstaną się w 3095 odcinku "Barw szczęścia". To Czapla rzuci mężowi w twarz, że z nimi koniec! Początkowo nic nie zapowie szokującego finału pikniku strażaka z pianistką. Napięcie między tą dwójką będzie jednak mocno wyczuwalne. Nic dziwnego, skoro w związku od jakiegoś czasu nie dzieje się dobrze. Regina została sama z wychowywaniem synka, bo mąż cały czas wyjeżdża do Bydgoszczy, nie ma go czasem całe tygodnie. W związku z tym w "Barwach szczęścia" rozwinął się romans Reginy z Justinem (Jacper Sołtysiewicz). Chłopak nawet nie będzie udawał, że nie kocha pięknej artystki.

- Mówię ci, ona nie jest z Frankiem szczęśliwa - cytuje portal światseriali.interia.pl Skotnickiego, który wyjaśni sytuację Kajtkowi (Jakub Dmochowski). - A ja ci mówię, że emocje opadną, przestaniecie się sobą jarać i cały romans się skończy - Kajtek spróbuje uświadomić przyjaciela. - Nie chcę, żeby to był romans. Kocham ją - rzuci mocne słowa Justin.

Fatalna randka Reginy i Franka w 3095 odcinku "Barw szczęścia"

Cwany Franek zorganizuje dla żony piknik. Początkowo Czapla pomyśli, że to miły gest. Tym bardziej, że ostatnio są między nimi spory i nieporozumienia. Kobieta sama właściwie nie wie, czy chciałaby zostać z mężem i odbudowywać związek, czy jednak iść w stronę młodego, zakochanego Justina.

Sytuacja nabierze tempa w 3095 odcinku "Barw szczęścia", ponieważ szybko wyjdzie na jaw, że zorganizowana przez strażaka randka, to tak naprawdę szykowanie sobie gruntu pod powiedzenie żonie o kolejnym wyjeździe. Franek miał przenosić życie zawodowe do Warszawy, by być z rodziną, ale jednak znów obwieści wyjazd do Bydgoszczy.

- (...) Szkoda, że znowu będę musiał wyjechać - zagai ostrożnie Franek. - Jak to? Wracasz do Bydgoszczy? - zdziwi się Czapla. - Nie traktuj mnie jak idiotki! Powiedziałeś, że się przenosisz do Warszawy - przypomni mu. - Chciałbym, ale takich rzeczy się nie robi od ręki. To jest cała procedura, ona musi trochę potrwać... - Falkowski zacznie się tłumaczyć, ale Regina straci nerwy. - Czyli to wszystko... to wyjście, ten piknik to tylko po to, żebym łatwiej przyjęła informację, że znów nas zostawiasz? - rzuci wściekła.

Ostateczne rozstanie Reginy i Franka w 3095 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy Regina odkryje, że mąż robi z niej głupią, chce znów wyjechać i zostawić rodzinę w Warszawie, nie pozostanie jej nic innego, jak tylko ostro zareagować. Zerwie na dobre z mężem!

- To jedź. I nie wracaj. To koniec naszego związku. Nie chcę się już łudzić - Czapla zakończy związek w 3095 odcinku "Barw szczęścia". - Zabierz swoje rzeczy, jedź i nie wracaj - zapowie Regina.