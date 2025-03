Barwy szczęścia, odcinek 3154: Natalia będzie chciała zakneblować Madzi usta. Zabroni jej mówić publicznie o Henryku

„Barwy szczęścia" odcinek 3154 - piątek, 21.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

To Natalia powiadomiła Madzię, że sprawa gwałtu na niej została umorzona i że Henryk nie poniesie żadnych konsekwencji. Banaś nie tylko załamała się tym, jak prawo traktuje zgwałcone kobiety. Zaczęła się też obawiać zemsty Henryka w serialu "Barwy szczęścia".

Nie będzie śledztwa przeciw Henrykowi w serialu "Barwy szczęścia"

Natalia uzmysłowiła Madzi, że zrobiła bardzo źle zmywając z siebie ślady biologiczne po gwałcie, tym samym niszcząc dowody przeciw Henrykowi. Do tego świadkowie, którzy byli na recitalu Reginy (Kamila Kamińska) w Hotelu Stańskich, wskazali na jej dobrą komitywę ze starym Kępskim. I jeszcze ta pożyczka, jaka wpłynęła na konto Madzi… Prokuratorka nabrała wątpliwości, a te zostały rozstrzygnięte na korzyść oskarżonego. Szanse na wznowienie śledztwa będą praktycznie żadne.

W 3154. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia zamknie Madzi usta

W 3154. odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do ukoronowania kampanii społecznej wymyślonej przez Madzię i Oliwkę w rezultacie umorzenia śledztwa przeciw Henrykowi. Akcję „Strój to nie zachęta” nagłośni w „Szoku” Weronika (Maria Świłpa) i będą się do niej zgłaszać wciąż nowe i nowe kobiety chcące opowiedzieć o tym, jak zostały zgwałcone. Najbardziej medialną częścią kampanii będzie pokaz mody, w którym ofiary przejdą po wybiegu w ubraniach, w jakich zostały zaatakowane. To wyjątkowe wydarzenie poprą Kępscy, z wyjątkiem – oczywiście – Henryka. On zacznie grozić Madzi, licząc na to, że odwoła akcję. Przeciw niej będzie również Stefaniak (Paweł Ławrynowicz), zwłaszcza kiedy dowie się, że przyłączy się do niej Sonia (Weronika Nockowska) – ofiara gwałtu zbiorowego. Madzia się nie wycofa, ale Natalia ją przestrzeże. Powie jej stanowczo, by publicznie nie wskazywała na Henryka jako sprawcę gwałtu. Gdyby to zrobiła, stary Kępski – przecież uznany za niewinnego - na pewno oskarżyłby ją o zniesławienie.