Barwy szczęścia, odcinek 3152: Sonia została skrzywdzona jeszcze bardziej niż Madzia! Przyłączy się do akcji i rozwścieczy Stefaniaka

„Barwy szczęścia" odcinek 3152 - środa, 19.03.2025, o godz. 20.05 w TVP

Kiedy Dominika powiedziała Soni prawdę o Stefaniaku, stała się z miejsca jej wrogiem numer jeden. Omamiona przez kochanka, jej koleżanka nie chce słyszeć prawdy o psychopacie. Dla niej to „miłość życia”.

Niewdzięczna Sonia zerwała przyjaźń z Dominiką w serialu „Barwy szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Dominika przekonała się o niewdzięczności sterowanej przez Roberta koleżanki. Sonia wpadła do Feel Good i podniesionym głosem zarzuciła jej, że jej osąd Stefaniaka jest podyktowany jej problemami i „relacjami biznesowymi” i że on jest czuły i kochający… Że nie może znieść, że zaczyna jej się układać w życiu i że przestaje jej być potrzebna. Powtórzyła wszystko, co kochanek wtłoczył jej do głowy. Na pożegnanie życzyła Kowalskiej – ironicznie - powodzenia.

W 3152. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia przyzna się, jak wiele ją łączy z Madzią

W 3152. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia wróci do życia Dominiki. Popchną ją do tego dramatyczne przeżycia, które stały się jej udziałem w czasach – przecież niedawnych – kiedy tak jak Kowalska, zarabiała jako prostytutka. Mama Mateuszka poczuje, że też musi wesprzeć kobiety, których dobro wzięły sobie do serca jej koleżanki. Dominika i Renata przyłączyły się pod szyldem Feel Good do kampanii społecznej zorganizowanej przez Madzię, Oliwkę i Grażynę, a nagłośnionej w „Szoku” przez Weronikę (Maria Świłpa). To właśnie w tę akcję rozrośnie się specjalny pokaz mody Banaś i Zbrowskiej zorganizowany jako wsparcie dla zgwałconych kobiet. Sonia przyzna się Dominice i Renacie, że padła ofiarą zbiorowego gwałtu. Jej szczerość bardzo się nie spodoba Stefaniakowi. Czy on, podobnie jak Henryk (Zbigniew Suszyński), też ma wiele za uszami…?