Barwy szczęścia, odcinek 3140: Henryk uniknie kary, bo Madzia zatarła dowody. Natalia nie pozostawi wątpliwości – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3140 - poniedziałek, 03.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Madzia złożyła zeznania w sprawie o gwałt, a Henryk (Zbigniew Suszyński) złożył swoje. Dowody okażą się, niestety, niewystarczające i stary Kępski nie zostanie oskarżony w serialu "Barwy szczęścia".

Wyjaśnienia Natalii w 3140. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3140. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia dowie się o umorzeniu sprawy gwałtu i razem z Oliwką wybiorą się do Natalii, by o tym porozmawiać. Banaś będzie się bała, że teraz Henryk będzie się na niej mścił, ale Zwoleńska powie, że to nie jest możliwe, bo ma zbyt wiele do stracenia.

- Rozumiem wasze oburzenie, ja też nie zgadzam się z decyzją prokuratury, napisałam nawet pismo, które ją zaskarża – powie dziewczynom.

- Czyli to wszystko moja wina? Bo upiłam się trochę na tym bankiecie, a potem wpuściłam go do siebie, a jak to wszystko się wydarzyło, chciałam jak najszybciej to z siebie zmyć, żeby nie czuć tego… - Madzia znowu się załamie.

- Przez to zmyłaś z siebie ślady biologiczne. Poza tym są zeznania świadków, które wyraźnie wskazują waszą „dobrą relację”. I jeszcze ta pożyczka… - wyłoży wszystkie argumenty prokuratury Natalia.

- Ale to on ją sam zaproponował, a pieniądze wysłał zanim się zgodziłam.

- Pani prokurator nabrała wątpliwości, a te są rozstrzygane na korzyść oskarżonego – stwierdzi współczująco Natalia. W 3140. odcinku serialu "Barwy szczęścia" okaże się również, że szanse na wznowienie śledztwa są praktycznie żadne. Chyba że znajdą się nowe dowody w sprawie...

W 3142. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia i Oliwka zorganizują pokaz mody, jakiego jeszcze nie było

W 3142. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia i Oliwka postanowią nagłośnić sprawy gwałtów i zorganizują pokaz mody. W roli modelek wezmą w nim udział zgwałcone kobiety. W dodatku przejdą po wybiegu w ubraniach, w których zostały zaatakowane.