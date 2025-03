Barwy szczęścia, odcinek 3145: Justin przejrzy Franka! Odkryje, co go łączy z Emmą – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3155: Tak Wiktor odkryje, że to Henryk jest jego ojcem! To nie będzie mógł być Tomasz – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3145 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Justin z "Barw szczęścia" będzie bardzo źle wspominać podróż na Sycylię, którą podarował Reginie. Miała być ukoronowaniem pierwszego etapu ich relacji, a okaże się bolesnym doświadczeniem, dowodem jej niezdecydowania. Chciał się jej nawet oświadczyć w Syrakuzach, dokąd wyjechali. Ale w ostatniej chwili zmienił plan i podarował ukochanej bransoletkę, ze strachu, że zostanie odrzucony. W tym samym czasie Franek uknuł już plan uwiedzenia kochanka żony przez piękną Emmę.

W 3145 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Włoszka będzie go podrywać podczas wycieczki łodzią z innymi turystami.

Niecny plan Franka wyjdzie na jaw w 3145 odcinku "Barw szczęścia"

W 3145 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Regina usłyszy „Libiamo”, arię z „Traviaty” graną przez ulicznego grajka (Roberto Catalano Favacchio) na zlecenie Franka. W mgnieniu oka odżyją w niej wspomnienia z wesela, kiedy tak bardzo go kochała. Zrozumie wtedy, że kocha go nadal. Po powrocie do hotelu wpadnie w melancholię, a Justina okłamie już drugi raz tego samego dnia. Powie mu, że ma migrenę i nie chce wychodzić. Skotnicki wytropi więc Olę (Michalina Robakiewicz) poza hotelem i poprosi o kolację do pokoju dla swojej ukochanej. Z meleksa zobaczy, jak Franek płaci Emmie. I wszystko stanie się dla niego jasne!

- To o to chodziło? Zapłacił ci, żebyś mnie podrywała? - wzburzony zapyta Sycylijkę.

Ona zaprzeczy, a Franek spyta, o co mu chodzi. Ale Justin będzie wiedział swoje:

- Żałosny jesteś, człowieku. Tak żałosny, że aż mi ciebie żal! - rzuci odchodząc.

Regina wyzna Kasi, że nie kochała Justina w 3148. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3148 odcinku "Barw szczęścia" Regina powie Kasi (Katarzyna Glinka), że kocha męża, że na Sycylii znowu poczuła to samo, co na początku ich relacji. Do Justina zaś ma tylko sentyment. Wyśle mu SMS z przeprosinami, które pozostaną bez odpowiedzi.