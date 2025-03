Barwy szczęścia, odcinek 3145: Regina zobaczy Justina z Włoszką! Przebiegły plan Franka zacznie działać - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3148: Asia po zaginięciu Emila usłyszy, że syn nie wróci do domu! Nie zatrzyma go - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3145 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Regina i Justin w 3145 odcinku "Barw szczęścia" będą myśleli, że uwolnią się od Franka chociaż na kilka godzin, ale nie przewidzą, że wyjątkowo natrętny Falkowski obmyślił kolejny plan jak ich ze sobą skłócić! Zdesperowany mąż Reginy wypatrzył Emmę w hotelu i uznał, że taka piękność idealnie nadaje się dla... Justina. Bez większego trudu namówił Emmę, by zaczepiła go na plaży i poprosiła o pomoc z zapięciem łańcuszka, ale to będzie dopiero początek.

W 3145 odcinku "Barw szczęścia" Franek znów podsunie Justinowi piękną Włoszkę

Bo piękna, ponętna Włoszka w 3145 odcinku "Barw szczęścia" pojawi się także podczas "romantycznego" rejsu Reginy i Justina u wybrzeży Sycylii. I od razu pośle mu zalotne spojrzenie. - Mam nadzieję, że ty się nie wybierasz? - rzuci Justin do Franka, który jednak zostanie w hotelu, żeby nie wzbudzać żadnych podejrzeń.

Regina zazdrosna o Justina i Emmę w 3145 odcinku "Barw szczęścia"

Podczas rejsu Emma i Justin w 3145 odcinku "Barw szczęścia" będą się razem świetnie bawić, skacząc do morza z pokładu motorówki. Co na to Regina? Zacznie podejrzliwie przyglądać się kochankowi, który zawsze miał słabość do atrakcyjnych kobiet. Trudno będzie jej ukryć zazdrość o Justina. On z kolei zapewni swoją ukochaną, że świata poza nią nie widzi, że tylko ona się dla niego liczy.

Franek w 3145 odcinku "Barw szczęścia" zapłaci Włoszce za uwodzenie Justina

Już po powrocie z rejsu Franek w 3145 odcinku "Barw szczęścia" zostanie zdemaskowany. Przypadek sprawi, że Justin stanie się świadkiem, jak Franek wręcza pięknej Włoszce pieniądze. I domyśli się, że mąż Reginy opłacił Emmę, żeby się koło niego zakręciła i w ten sposób skłóciła go z ukochaną.

