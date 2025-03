Barwy szczęścia, odcinek 3144: Franek poderwie piękną Emmę na Sycylii. Pocieszy się widząc miłość Reginy i Justina – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3143: Kasia ledwo wróci do Brzezin, a już spadną na nią szokujące wieści! Wreszcie Łukasz jej to powie

„Barwy szczęścia" odcinek 3144 - piątek, 07.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Tonący brzytwy się chwyta. Franek przyleciał na Sycylię, by zniszczyć relację Reginy i Justina i jest zdeterminowany, by do tego doprowadzić wszelkimi środkami. Ale będzie mu to szło opornie i będzie potrzebował wsparcia.

Franek na wojnie o Reginę w serialu „Barwy szczęścia”

W 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek będzie się starał namówić Olę, by poderwała Justina. Zacznie jej wmawiać, że już wpadła mu w oko. Ale polska recepcjonistka nawet nie będzie chciała go słuchać. Mało tego, bardzo się na niego wścieknie za ten pomysł. Mina zrzednie Falkowskiemu jeszcze bardziej, kiedy zobaczy Skotnickiego z czerwonym pudełeczkiem w ręce, które – na szczęście! - mu się rozpadnie i będzie potrzebował nowego. Franek pojmie, że jego rywal szykuje się na poważną rozmowę z jego żoną, więc on musi temu zapobiec. I to szybko!

W 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek przypuści atak na Emmę

W 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia” szczęście wreszcie uśmiechnie się do Franka. Kiedy Justin, dzierżąc w dłoni czerwone pudełeczko, potrąci niechcący Emmę, Falkowski zobaczy, że dziewczyna mu się spodobała. Spodobałaby się każdemu, bo to prawdziwa piękność… Wówczas wpadnie mu do głowy szatański pomysł. Ruszy do ataku, by natychmiast wcielić go w czyn. Przysiądzie się do Emmy na kanapie i bez żadnych ceremonii zapyta:

- Cześć. Czy mogę cię zaprosić na kawę?

- Z przyjemnością – odpowie Emma z czarującym uśmiechem.

Już niebawem okaże się, co ta kawa ma załatwić. Emma będzie, na przykład, przechadzać się plażą w pobliżu leżaków Reginy i Justina i nie będzie w stanie zapiąć łańcuszka i wtedy on jej – oczywiście – pomoże… Tak zacznie się wielkie sycylijskie uwodzenie Justina!