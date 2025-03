Barwy szczęścia, odcinek 3149: Romeo oburzony zachowaniem Aldony! Nowy syn nie pozwoli sobą sterować jak Aleks - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3149 - piątek, 14.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W życiu Aldony dużo się ostatnio dzieje. Najpierw oddaliło się od niej widmo raka szyjki macicy. Potem pożegnała ukochanego Aleksa. Pomimo lęku o jedynaka pozwoliła mu spełnić marzenie i zostać w Londynie na cały rok. Syn będzie tam mieszkał na zasadzie wymiany uczniowskiej i do Grzelaków przyleci wkrótce chłopak, który u nich zamieszka.

Aldona opiekunka w serialu „Barwy szczęścia”

Cechą rozpoznawczą Aldony jest jej nadopiekuńczość. Najwięcej o niej mógłby opowiedzieć Aleks, któremu matka nie zostawiała przestrzeni na swobodę. Poza jedynakiem Grzelakowa zajmuje się też, jeśli jest taka potrzeba, Kamilkiem (Władek Domański) Reginy (Kamila Kalińska) i Franka (Mateusz Banasiuk). To stało się ostatnio przyczyną pretensji Czapli. Okazało się bowiem, że Falkowski – który miał zajmować się synem – podrzucił go Aldonie, by móc zepsuć żonie podróż na Sycylię z Justinem (Jasper Sołtysiewicz). Regina wpadła przez telefon w oskarżycielski ton… A teraz Grzelakowa będzie w pełni w swoim żywiole – dostanie pod opiekę młodego chłopaka.

W 3149. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo postawi się Aldonie

W 3149. odcinku serialu „Barwy szczęścia” do Aldony i Borysa przybędzie Romeo. W połowie Włoch, a w połowie Polak zamieszka u niej i Borysa (Jakub Wieczorek) na rok. Zajmie pokój Aleksa. Już tego samego dnia Romeo zauważy, że Grzelakowa i jego mama mają ze sobą coś wspólnego – nadopiekuńczość. Z tym, że Aldona ma jej w sobie więcej… Zasugeruje Romeo, by oboje mieli tę samą aplikację do lokalizacji w smartfonach. Chłopakowi się to od razu nie spodoba:

- Chcecie mnie śledzić?!

Aldona odpowie, że powód jest inny, że chodzi tylko o to, by nie zabłądził w obcym dla niego mieście.

- Nie zgubię się – odpowie jej twardo i wyjdzie. Na kilka godzin, nie wiadomo dokąd…

