Barwy szczęścia, odcinek 3141: Franek przechytrzy Reginę. Tak przekona się, że nie powinna mu wierzyć – ZDJĘCIA, WIDEO

„Barwy szczęścia" odcinek 3141 - wtorek, 04.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3141 odcinku "Barw szczęścia” Franek zemści się na Justinie, tak jak zaplanował podczas spotkania z Borysem (Jakub Wieczorek). Pojawi się znienacka na Sycylii z zamiarem odzyskania żony i utarcia nosa Skotnickiemu.

Zemsta Franka w 3141 odcinku "Barw szczęścia”

W 3141 odcinku "Barw szczęścia” Regina i Justin przylecą na Sycylię. Czapla będzie zachwycona, bo właśnie o takim miejscu marzyła kiedyś, by się w nim znaleźć z Frankiem. Tyle że on nigdy nie był zainteresowany wyjazdem. Nie zabrał żony nawet w podróż poślubną… Ale w hotelu okaże się, że Falkowski już tam jest! Nigdy nie wybrał się na Sycylię z miłości, ale teraz przyleciał na nią z zazdrości. Jego żona z miejsca zrozumie, jak doszło do tego, że Franek wynajął ten sam hotel:

- Teraz rozumiem, po co ci była moja lokalizacja… Planowałeś tu przyjechać i śledzić każdy nasz ruch! (…) Od początku ci chodziło o to, żeby psuć nam wakacje!

- Dlaczego od razu psuć? A może właśnie... uatrakcyjnić? - zapyta zadziornie Falkowski.

- Mam tego dość!

- Nie zniszczysz tego, co jest między nami… - stwierdzi pewnie Justin.

- A co tu jest do niszczenia? Odzyskam żonę i wracam do domu… - odpowie pewny siebie Franek.

- To się jeszcze okaże! - krzyknie Skotnicki.

Regina z pretensjami do Aldony w 3141 odcinku "Barw szczęścia”

W 3141. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina skontaktuje się z Aldoną (Elżbieta Romanowska) i będzie mieć do niej pretensje o obecność Franka na Sycylii. Dowie się od niej, że Grzelakowa opiekuje się Kamilkiem na prośbę Falkowskiego, który nie zwierzył się jej, dokąd jedzie. Nie zrobił tego, ale ona i tak będzie się czuła winna...