Barwy szczęścia, odcinek 3150: Justin po rozstaniu z Reginą zacznie nowe życie na Sycylii z piękną Olą! Szybko się odkocha? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3150 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Justin w 3150 odcinku "Barw szczęścia" stanie przed trudną decyzją, co robić dalej ze swoim życiem! Regina odejdzie od niego i wróci do Franka, by dać kolejną szansą ich małżeństwu. Razem opuszczą Sycylię, a Justin zostanie ze złamanym sercem. Na szczęście nie sam... Bo koło przystojniaka z Polski zakręci się szybko Ola, którą wcześniej Franek wynajął i opłacił, żeby pomogła my rozdzielić żonę z kochankiem. Taktyka Franka na odzyskanie Reginy zadziała na tyle skutecznie, że Justin nie będzie miał u niej już żadnych szans.

Życie Justina rozpadnie się w 3150 odcinku "Barw szczęścia"!

Po stracie ukochanej Justin w 3150 odcinku "Barw szczęścia" będzie się zastanawiał, co począć ze swoim życiem, które właśnie się rozpadło na kawałki. Tak jak wszystkie plany na przyszłość z Reginą. Jak podaje portal światseriali.interia.pl Justin zawiadomi Bruna (Lesław Żurek), że nie zjawi się w pracy w umówionym terminie, bo zostanie na Sycylii jeszcze przynajmniej parę dni.

Czy Ola w 3150 odcinku "Barw szczęścia" namówi Justina, by został na Sycylii na stałe?

Po tym jak Regina i Franek wyjadą z Sycylii do Justina w 3150 odcinku "Barw szczęścia" zbliży się Ola, która podsunie mu pomysł, by został na wyspie na stałe, a praca w branży hotelarskiej znajdzie się dla niego bez problemu. Pokusa pozostania na Sycylii będzie na tyle silna, że Justin odłoży powrót do kraju, zawiadomi Stańskiego, że na razie musi się obyć w hotelu bez niego.

Jak rozwinie się znajomość Justina i Oli? W 3150 odcinku "Barw szczęścia" recepcjonistka zaskoczy go wyznaniem, jak bardzo jej się podoba. Tyle tylko, że on uzna, że jest za wcześnie na kolejny związek. Nie przestanie bowiem myśleć o Reginie.

Kłopotliwy pocałunek Justina i Oli w 3150 odcinku "Barw szczęścia"

- Wiesz, ja nie szukam pocieszenia... Nie da się odkochać w dzień czy dwa - wyjaśni Justin, kiedy Ola w 3150 odcinku "Barw szczęścia" zaskoczy go pytaniem, czy nadal kocha Reginę.

To jej jednak nie powstrzyma przed pocałunkiem, który dla Justina będzie sygnałem, że sprawy zabrnęły za daleko, że na własne życzenie znów pakuje się w kłopoty i skomplikowany układ. Ola wygłupi się, ale szybko przeprosi, a Justin puści ich pocałunek w niepamięć. Nowe życie na Sycylii z Olą wyda mu się teraz nie do pomyślenia.