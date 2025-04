Koniec M jak miłość. Podstęp ciężarnej Kasi w ostatnim 1871 odcinku! Sfałszuje wynik testu na ojcostwo - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 - ostatni przed wakacjami, wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami niewierna i zdradziecka Kasia przejdzie samą siebie, gdy odkryje, że zaszła w ciążę ze swoim mężem, a nie kochankiem! Oczywiście, Karska nie będzie chciała, aby ich dziecko zepsuło jej związek z Mariuszem, dlatego postanowi posunąć się do okrutnego kłamstwa i oszustwa!

Zdradzamy, że w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną żona Jakuba postanowi zakłamać test na ojcostwo dziecka tak, aby nie wykazał, że to właśnie Karski jest jego ojcem! I jak podaje swiatseriali.interia.pl postanowi wykorzystać do tego swoją znajomą laborantkę, która akurat będzie wisieć jej przysługę!

Kasia postanowi sfałszować wynik testu na ojcostwo w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami, aby nie wyszło, że to Jakub jest ojcem jej dziecka!

W ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Karska skontaktuje się z Anną Sokołowską i poprosi ją przysługę. Laborantka będzie zszokowana prośbą Kasi i to nie tylko dlatego, że jej znajoma będzie gotowa posunąć się do takiego oszustwa, ale także i ją w nie wciągnąć, za co będą jej mogły grozić poważne konsekwencje i to nie tylko prawne, ale i zawodowe, gdyż będzie mogła już nigdy do niego nie wrócić!

Ale lekarka w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną zapewni ją, że nikt nigdy się o tym dowie. Tym bardziej, że da jej jasno do zrozumienia, że ma nóż na gardle i jej także nie zależy na tym, aby prawda kiedykolwiek wyszła na jaw! I w tej sytuacji Anna ostatecznie zgodzi się jej pomóc i zakłamać test na ojcostwo jej dziecka, który już nie wykaże, że jest nim właśnie Jakub!

- Wiesz, o co mnie prosisz?... Jeśli to wyjdzie na jaw, to będzie mój koniec! - uświadomi ją Anna.

- Nie wyjdzie! Posłuchaj, tu chodzi o moje życie... Po prostu zbadaj inną próbkę i zapomnij o całej sprawie! - ubłaga ją Kasia.

Jakub nie będzie świadomy podstępu Kasi w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną i nigdy nie dowie się prawdy!

Oczywiście, w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Jakubowi nawet przez myśl nie przejdzie, że Kasia byłaby zdolna do tak okropnego oszustwa! Dlatego zgodzi się, aby testy wykonano w jej zaufanym laboratorium.

Ale postawi przy tym 1 warunek, który Kasia naturalnie obieca mu spełnić. Tyle tylko, że i to w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną wcale nie będzie prawdą tylko kolejnym perfidnym kłamstwem z jej strony!

- Jeśli test wykaże, że to ja jestem ojcem, powiesz Mariuszowi prawdę? - zapyta Jakub.

- To nie będzie łatwe, ale... chyba nie mam innego wyjścia - okłamie go żona, która już będzie wiedziała o tym, że to właśnie on jest ojcem, ale oczywiście nie powie o tym swojemu kochankowi! A wręcz przeciwnie, gdyż po zakłamanym teście na ojcostwo to jemu wmówi, że jest ojcem dziecka!

