M jak miłość, odcinek 1867: Jakub ucieknie przed Kasią, kiedy odkryje, że nie wie z kim zaszła w ciążę! Takie będą jego ostatnie słowa - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ciąża Kasi w 1867 odcinku "M jak miłość" spadnie na Jakuba jak grom z jasnego nieba. Nadal nie upora się ze świadomością, że żona zakochała się w Mariuszu, że odeszła do innego mężczyzny, ale znajdzie w sobie siłę, by oficjalnie zakończyć ich małżeństwo. To Jakub wystąpi o rozwód z Kasią, ale na swoich zasadach, żeby jak najszybciej się rozwieść, zwrócić ukochanej wolność. Nie przewidzi jednak tego, że los już na zawsze połączy ich dziecko...

Kasia w 1867 odcinku "M jak miłość" powie Anecie o niechcianej ciąży

W momencie, gdy w 1867 odcinku "M jak miłość" Kasia w klinice zwierzy się Anecie, że jest w ciąży, że test ciążowy wykazał pozytywny wynik, w drzwiach gabinetu zabiegowego stanie Jakub. Usłyszy dokładnie, co żona powie nie tylko o niechcianym dziecku, ale także o ostatniej nocy, którą spędzili razem tuż przed jej odejściem do Mariusza. Póki co Kasia nie będzie wiedziała, kto jest ojcem dziecka, którego nigdy nie chciała - mąż czy kochanek.

Aneta w 1867 odcinku "M jak miłość" wytknie Kasi, że spała z Jakubem i Mariuszem w tym samym czasie

M jak miłość odcinek 1867 ZWIASTUN. Kasia w ciąży! Jakub zażąda testów na ojcostwo

- Jak to nie wiesz? Jak możesz nie wiedzieć? - zapyta lodowatym tonem Chodakowska. - Aneta to był nasz ostatni raz. Ja czułam się tak strasznie winna... - Tak strasznie winna, że poszłaś z Jakubem do łóżka?! Kaśka ty jesteś jakąś kosmitką! Ja ciebie w ogóle nie rozumiem! I co i w tym samym czasie... - Tak i w tym samym czasie byłam też z Mariuszem i teraz sama nie wiem, który z nich jest ojcem! Aneta, to jest jakiś koszmar! Co ja mam robić? - Kasia wybuchnie płaczem i wtedy Jakub zabierze głos.

Jakub w 1867 odcinku "M jak miłość" zażąda od Kasi testu na ojcostwo dziecka

Co Jakub w 1867 odcinku "M jak miłość" powie niewiernej żonie, która zaszła w ciążę i nie wie z kim? - Testy na ojcostwo... Zrób test, wtedy wszystko się wyjaśni... - postawi sprawę jasno Karski i od razu ucieknie przed Kasią.

Powód? Nie będzie miał siły słuchać tłumaczeń Kasi, bo przecież nic, co mu powie nie zmieni tego, że go zdradziła, że kocha teraz Mariusza i to z nim chce być, z nim planuje wspólną przyszłość, która jednak może teraz zniszczyć dziecko! Zapłakana Kasia pobiegnie za mężem, ale już go nie dogoni. Jakub wsiądzie do winy i szybko opuści klinikę.