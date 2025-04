M jak miłość. Jakub nigdy nie dowie się, że jest ojcem dziecka Kasi. Będzie kłamała do końca życia! Tylko jedna osoba może ujawnić prawdę - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia nie przyzna się Mariuszowi, że ma dziecko z Jakubem! Wmówi mu, że to on jest ojcem - ZDJĘCIA

Koniec sezonu "M jak miłość". Kasia okłamie Jakuba, że nie jest ojcem dziecka!

Ostatni 1871 odcinek "M jak miłość" przed wakacjami (emisja we wtorek, 6.05.2025, w TVP2) będzie trzymał w napięciu aż do samego końca. Emocji dostarczy widzom ciężarna Kasia, która nie cofnie się przed niczym, by dziecko Jakuba nie zniszczyło jej związku z Mariuszem. Bo kiedy wyniki testów DNA na ojcostwo potwierdzą, że to z Karskim jest w ciąży, obmyśli podstęp, żeby mąż nigdy nie poznał prawdy. Nie pogodzi się z tym, że dziecko na zawsze połączy ją z Jakubem, że rozwód może nie dojść do skutku, więc będzie gotowa na kłamstwo oraz szantaż.

Ofiarą Kasi w finałowym 1871 odcinku "M jak miłość" będzie nie tylko znajoma laborantka Anna Sokołowska (Katarzyna Russ), którą jak podaje światseriali.interia.pl, ciężarna lekarka zmusi do podrobienia wyników badań DNA , żeby test wykazał, że dziecko nie jest Jakuba! Zakłamana, perfidna Kasia będzie igrała także z uczuciami męża i kochanka.

Bo Jakub na koniec sezonu "M jak miłość" uwierzy, że ciężarna Kasia postąpi szlachetnie, tak jak trzeba wobec niego i kochanka, i jeśli test wykaże, że to on jest ojcem, powie Mariuszowi prawdę. Ona jednak skłamie, że nie będzie miała innego wyjścia. Nawet za cenę związku z Mariuszem.

Czy Jakub w nowym sezonie "M jak miłość" dowie się, że jest ojcem dziecka Kasi, bo podrobiła wyniki testów DNA?

Nie dość, że w finale "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Jakub dowie się, że Kasia jest w ciąży z Mariuszem, to jeszcze nie będzie miał żadnych podstaw, by wątpić w to, co od niej usłyszy. No chyba, że włączy mu się instynkt detektywa, że po wszystkich kłamstwach żony, która zdradzała go z Mariuszem zanim od niego odeszła, postanowi ustalić prawdę na własną rękę.

Na ciąg dalszy wątku ciąży Kasi, kłamstwa, że Mariusz jest ojcem dziecka trzeba będzie czekać do nowego sezonu "M jak miłość", który zacznie się dopiero od września, czyli po niemal 4. miesięcznej przerwie.

Jedno jest pewne, Kasia w kolejnych odcinkach "M jak miłość" zrobi wszystko, by okłamać Jakuba i by Mariusz nie zwątpił, że to z nim jest w ciąży. Będzie gotowa kłamać nawet do końca życia. Jedyna nadzieja w tym, że laborantka ujawni, że Kasia zmusiła ją do fałszerstwa wyników testów DNA.

Kiedy ostatni odcinek "M jak miłość" przed wakacjami? Kiedy rozpocznie się przerwa?

Odcinek 1871 "M jak miłość" będzie finałowym obecnego 25. sezonu serialu. Zostanie on wyemitowany już wtorek 6.05.2025, a na premierowe odcinki kolejnego sezonu przyjdzie poczekać aż do września. Tym samym kończący się sezon "M jak miłość" będzie najkrótszy w historii serialu!